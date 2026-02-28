logo
Vlada Srpske 1. mart proglasila Danom žalosti

Vlada Srpske 1. mart proglasila Danom žalosti

Autor Vesna Kerkez
Vlada Republike Srpske proglasila je 1. mart Danom žalosti povodom tragičnih događaja koji su se desili tog datuma 1992. godine, a koji su bili povod za otpočinjanje tragičnog sukoba u BiH.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ova odluka donesena je na današnjoj telefonskoj sjednici Vlade.

Povodom Dana žalosti sutra će na svim institucijama Republike Srpske zastave će biti spuštene na pola koplja, sve kulturne manifestacije će biti otkazane, a sportski događaji prilagođeni Danu žalosti, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske.

U dijelu Federacije BiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao takozvani dan nezavisnosti BiH jer je tada održan nelegalni referendum o nezavisnosti i otcjepljenju BiH od SFRJ.

Srbi u Republici Srpskoj 1. mart pamte po ubistvu srpskog svata u Sarajevu, što je bio i okidač za početak ratnih sukoba.

Ovaj tragični datum u Republici Srpskoj se ne praznuje, već 21. novembar - dan kada je u američkoj vazduhopolovnoj bazi "Rajt-Peterson" kod Dejtona parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH koji je obilježio kraj građanskog rata u BiH.

