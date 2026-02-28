Napadi na Iran uzdrmali avio-saobraćaj: Obustavljeni brojni letovi, Katar zatvara vazdušni prostor

Njemački avioprevoznik "Lufthanza" obustavio je do 7. marta dolazne i odlazne letove prema Tel Avivu, Bejrutu, te Omanu, nakon što su Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli napade na Iran.

Izvor: Shutterstock

"Lufthanza" danas i sutra obustavlja letove iz Dubaija, rekao je portparol kompanije

Niskobudžetna aviokompanija "Viz er" saopštila je da do 7. marta obustavlja sve dolazne i odlazne letove prema Izraelu, Dubaiju, Abu Dabiju i Amanu.

"Avio-kompanija pažljivo prati razvoj događaja i ostaje u stalnom kontaktu sa lokalnim i međunarodnim vlastima, agencijama za bezbjednost vazduhoplovstva, bezbjednosnim organima i relevantnim tijelima Vlade", navodi se u saopštenju.

Katar je ranije saopštio da zbog vojnog napada na Iran privremeno iz predostrožnosti zatvara svoj vazdušni prostor.

(Srna)