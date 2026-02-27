Uzbuna u najmanje 13 regiona Rusije: Mogući raketni napadi

Prvi put od početka rata, u 13 ruskih regiona proglašena je uzbuna zbog raketnog napada, većina udaljena od granice, a evakuacije su zabilježene u nekoliko gradova.

Izvor: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia

Prvi put od početka rata u Ukrajini, u najmanje 13 ruskih regiona istovremeno je proglašena uzbuna zbog raketnog napada, a većina tih područja nije na granici, piše Ukrainska Pravda.

Uzbuna u unutrašnjosti Rusije

Vlasti su upozorile na mogući raketni napad u republikama Tatarstan, Baškortostan, Čuvašija i Udmurtija, zatim u Samarskoj, Uljanovskoj, Penzenskoj, Saratovskoj, Orenburškoj, Sverdlovskoj, Rostovskoj i Kurskoj oblasti, te u Permskom kraju. Za najmanje osam od navedenih regiona ovo je prvi put da je proglašena takva uzbuna. U nekim mjestima, poput Almetjevska, privremeno je obustavljen javni prevoz. Zabilježene su i evakuacije studenata u Kazanju i Iževsku, kao i osoblja aerodroma Kurumoč u Samari.

Here is a short video. Without context. Context — later)pic.twitter.com/B1v90J9NXq — Denys Shtilierman (@DenShtilierman)February 20, 2026

Izveštavanja o oborenim raketama

Ruski propagandisti su tvrdili, pozivajući se na vladu Čuvašije, da je jedna ukrajinska raketa Flamingo oborena iznad te republike, dok je druga "promijenila pravac i napustila region". Prema Telegram kanalu Shot, u Čuvašiji su oborene dvije rakete Flamingo. Istovremeno, Telegram kanal "Radar po cijeloj Rusiji" tvrdi da su presretnute tri rakete: jedna u Udmurtiji, jedna u Permskom kraju i jedna "oborena iznad Azovskog mora u blizini Taganroga".

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije kasnije je objavilo da je opasnost od raketnog napada ukinuta u devet regiona Povolškog federalnog okruga.

Pozadina napada

Ukrajina je, podsjećamo, u oktobru prošle godine počela koristiti sopstvene rakete Flamingo za napade na ciljeve unutar Rusije. Prema navodima, proizvodile su dvije do tri rakete dnevno, s planom da do kraja oktobra proizvodnju povećaju na sedam.

Prije dva dana predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su sve rakete FP-5 Flamingo, lansirane tokom napada na tvornicu mašina Votkinsk u ruskoj republici Udmurtiji, pogodile svoje mete, čime su pokazale svoju "visoku kvalitetu i preciznost".