"Igra nuklearnog ruleta mora odmah prestati": Šef UN-a pozvao na hitan prekid vatre u Ukrajini

Četiri godine od početka rata, Antonio Gutereš poručio je da je sukob u Ukrajini "mrlja na kolektivnoj savjesti" i pozvao na hitan, bezuslovan prekid vatre.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock/Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia

Četiri godine nakon ruske invazije na Ukrajinu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš rekao je da tamošnji rat ostaje "mrlja na našoj kolektivnoj savjesti" i ponovio poziv na hitan prekid vatre.

U obraćanju na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija povodom obilježavanja četvrte godišnjice ruske invazije, Gutereš je pohvalio napore Sjedinjenih Američkih Država i drugih strana usmjerene na okončanje rata, ali je naglasio da su potrebne konkretne mjere za deeskalaciju i stvaranje prostora za diplomatiju.

"Svedočimo nizu propratnih posljedica ovog očiglednog kršenja međunarodnog prava", istakao je Gutereš.

"Vrijeme je za hitan prekid vatre"

Naveo je da je od početka rata u Ukrajini ubijeno više od 15.000 civila, dok je preko 41.000 ranjeno. Među ubijenima ili ranjenima nalazi se 3.200 djece. Guterešove riječi je u njegovo ime pročitala podsekretarka UN-a za izgradnju mira Rozmari Dikarlo.

"Ova nesavjesna igra nuklearnog ruleta mora odmah prestati", dodao je on.

Pozvao je države članice UN-a da u punom iznosu finansiraju humanitarnu pomoć i poručio da svako rješenje rata mora podržavati suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica, prenosi Index.

"Dosta je smrti. Dosta je razaranja. Dosta je uništenih života i razorenih budućnosti. Vrijeme je za hitan, potpun i bezuslovan prekid vatre, što je prvi korak ka pravednom miru koji spasava živote i prekida beskrajnu patnju", zaključio je.