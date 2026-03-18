Dvije optužnice u Prijedoru: Zapalio automobil bivšoj djevojci, drugi prokockao novac stanara

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv muškarca čiji su inicijali M.D. koja ga tereti da je zapalio skupocjeni automobil bivše djevojke.

Prijedor: Zapalio automobil bivšoj djevojci, drugi optužen za pronevjeru novca ZEV-a Izvor: GradPrijedor.com

U optužnici se navodi da je M.D. 5. juna prošle godine polio benzinom i zapalio automobil "audi" na parkingu ispred stambene zgrade, pričinivši vlasnici automobila Đ.B. oko 45.000 KM materijalne štete.

Optužen je i da je dan ranije prijetio po život oštećenom licu čiji su inicijali R.M. koji živi i radi u NJemačkoj, posredstvom aplikacije "vacap", trećeg lica i direktno telefonskim pozivom.

M.D. se tereti za krivična djela oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, izazivanje opšte opasnosti i ugrožavanje sigurnosti.

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu i protiv muškarca čiji su inicijali L.S. koji je optužen za pronevjeru 4.075 KM zajednice etažnih vlasnika (ZEV).

Ranije osuđivan L.S. optužen je da je kao predsjednik skupštine zajednice etažnih vlasnika od 19. maja 2022. do 24. juna 2023. godine protivpravno prisvojio novac kojim su članovi zajednice plaćali redovno održavanje zgrade.

Riječ je o 1.620 KM gotovine, te više isplata sa žiro-računa ZEV-a i to 2.067 KM na račune sportskih kladionica, 301 KM na svoj račun i 86 KM na račun drugih pravih lica koja se ne odnose na potrebe ZEV-a već na njegove lične potrebe.

Lice L.S. se tereti za krivično djelo pronevjera.

