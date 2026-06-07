Švedska sprema zatvore za maloljetnike: Djeca od 15 godina mogla bi služiti kazne kao odrasli

Švedska priprema zatvore za prijem maloljetnih prestupnika zbog porasta kriminala povezanog s bandama. Vlasti razmatraju i spuštanje granice krivične odgovornosti na 13 godina.

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U najvećem švedskom zatvoru Kumla u toku su pripreme za prijem maloljetnika nakon što su vlasti odlučile da dio mladih počinilaca teških krivičnih djela počne izdržavati kazne u zatvorskom sistemu za odrasle, piše Gardijan.

Prema planu švedske vlade, novi režim trebalo bi da stupi na snagu u julu i odnosiće se na mlade uzrasta od 15 do 17 godina osuđene za najteža krivična djela.

Istovremeno, švedski parlament tokom juna trebalo bi da razmatra prijedlog kojim bi se za najteža krivična djela granica krivične odgovornosti mogla spustiti na 13 godina.

Ministar pravde Gunar Štremer ocijenio je da se zemlja suočava s vanrednom situacijom izazvanom porastom nasilja i organizovanog kriminala povezanog s bandama.

Vlada ovu odluku opravdava sve većim problemom kriminalnih mreža koje, kako navodi, za izvršavanje krivičnih djela vrbuju sve mlađu djecu.

U zatvoru Kumla, smještenom u centralnoj Švedskoj, već se postavlja nova oprema, prilagođavaju ćelije i grade učionice. Planirano je i preuređenje dijela objekta kako bi mogao primiti maloljetne zatvorenike.

Direktor zatvora Žak Mvepu ranije je izrazio protivljenje smještanju djece u zatvore za odrasle, ali je poručio da će, nakon što je država donijela odluku, učiniti sve da uslovi za njihov boravak budu što primjereniji.

Broj zatvorenika u Švedskoj gotovo se udvostručio tokom posljednje decenije, dok su vlasti, nakon godina zatvaranja kazneno-popravnih ustanova, krenule u izgradnju novih zatvora, prvenstveno zbog pooštravanja kaznene politike.

Prema planovima švedskih vlasti, zatvorski kapaciteti trebalo bi da budu prošireni sa sadašnjih oko 12.000 na 19.500 mjesta do 2035. godine.

Maloljetnici u Kumli biće smješteni odvojeno od ostalih zatvorenika, u pojedinačnim ćelijama površine oko 11 kvadratnih metara, opremljenim tušem, toaletom, radnim stolom i televizorom.

Na raspolaganju će imati i malu teretanu, dnevni boravak i kuhinju. Za razliku od odraslih zatvorenika, koji rade u zatvorskoj vešernici, maloljetnici će biti obavezni da pohađaju nastavu u učionicama koje se trenutno grade.

Svaka smještajna jedinica moći će da primi osam maloljetnika, a kapacitet bi, prema potrebi, mogao biti proširen na ukupno 32 mjesta smanjenjem broja odraslih zatvorenika u ustanovi.