Ukrajina izvela masovni napad dronovima na ruski Belgorod: Vlasti hitno pozvale građane da ne izlaze napolje

Ukrajinske vlasti su pozvale građane da se udalje od prozora, ne izlaze napolje i odlože sva putovanja.

Izvor: Facebook/Володимир Зеленський

Oružane snage Ukrajine izvele su napad dronovima na Belgorod i Belgorodsku oblast, u kojem ima povređenih, saopštio je vršilac dužnosti regionalnog guvernera Aleksandar Šuvajev na kanalu Maks.

"Belgorod i Belgorodska oblast nalaze se pod masovnim napadom neprijateljskih dronova. Nažalost, ima povrijeđenih koji su brzo prevezeni u bolnice. Pregledi su u toku, a naši ljekari pružaju im svu neophodnu pomoć", napisao je Šuvajev.

Regionalni guverner je takođe saopštio da je pričinjena materijalna šteta i da su izbili požari, koje vatrogasne ekipe gase, dok specijalne službe nastavljaju sa radom.

"Molimo vas da se držite podalje od prozora i pridržavate se bezbjednosnih mjera. Uzdržite se od putovanja i izlazaka napolje", poručio je Šuvajev.

(TASS/Mondo)