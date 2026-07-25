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Ukrajina izvela masovni napad dronovima na ruski Belgorod: Vlasti hitno pozvale građane da ne izlaze napolje

Ukrajina izvela masovni napad dronovima na ruski Belgorod: Vlasti hitno pozvale građane da ne izlaze napolje

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Ukrajinske vlasti su pozvale građane da se udalje od prozora, ne izlaze napolje i odlože sva putovanja.

Ukrajina izvela masovni napad dronovima na ruski Belgorod Izvor: Facebook/Володимир Зеленський

Oružane snage Ukrajine izvele su napad dronovima na Belgorod i Belgorodsku oblast, u kojem ima povređenih, saopštio je vršilac dužnosti regionalnog guvernera Aleksandar Šuvajev na kanalu Maks.

"Belgorod i Belgorodska oblast nalaze se pod masovnim napadom neprijateljskih dronova. Nažalost, ima povrijeđenih koji su brzo prevezeni u bolnice. Pregledi su u toku, a naši ljekari pružaju im svu neophodnu pomoć", napisao je Šuvajev.

Regionalni guverner je takođe saopštio da je pričinjena materijalna šteta i da su izbili požari, koje vatrogasne ekipe gase, dok specijalne službe nastavljaju sa radom.

"Molimo vas da se držite podalje od prozora i pridržavate se bezbjednosnih mjera. Uzdržite se od putovanja i izlazaka napolje", poručio je Šuvajev.

 (TASS/Mondo) 

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