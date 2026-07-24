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Žestoki udari Rusije na ukrajinske luke: Pogođen brod sa vojnim teretom

Žestoki udari Rusije na ukrajinske luke: Pogođen brod sa vojnim teretom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ruske snage izvele su tokom noći grupne napade preciznim oružjem i dronovima na ukrajinske luke, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Moskva tvrdi da su pogođeni brod sa vojnim teretom, rezervoari goriva, skladišta i hangari.

Žestoki udari Rusije na ukrajinske luke Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Ruske snage nastavile su tokom noći 24. jula grupne napade preciznim oružjem na ukrajinske luke, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, prenosi TASS.

"Tokom noći između 23. i 24. jula ruske snage nastavile su grupne udare preciznim oružjem lansiranim iz vazduha i borbenim dronovima na ukrajinske luke", navedeno je u saopštenju.

Pogođen brod tokom istovara

Prema tvrdnjama ruskog Ministarstva odbrane, u luci Odesa pogođeni su rezervoari sa gorivom i mazivima namijenjenim ukrajinskim oružanim snagama.

U luci Nikolajev ruske snage navodno su pogodile teretni brod tokom istovara vojnih zaliha.

U luci Izmail gađani su objekti lučke infrastrukture korišćeni za istovar i skladištenje vojnog tereta, kao i tri skladišta bespilotnih površinskih plovila. Među njima se, prema saopštenju Moskve, nalazio i bespilotni čamac "Magura".

Pogođen je i hangar sa opremom ukrajinskih oružanih snaga, kao i plutajući dok korišćen za čuvanje i lansiranje autonomnih bespilotnih podvodnih plovila.

Napadi počeli prethodne noći

Ruske snage su i tokom prethodne noći napale objekte lučke infrastrukture u Odesi, za koje Moskva tvrdi da su korišćeni za istovar i skladištenje vojnog tereta.

Borbeni dronovi pogodili su radionicu za proizvodnju dijelova za bespilotne letjelice i skladište sa dronovima namijenjenim ukrajinskoj vojsci, navodi rusko Ministarstvo odbrane.

Ruske snage su tokom 23. jula preciznim oružjem lansiranim iz vazduha gađale i infrastrukturu u luci Južni, koja je navodno korišćena za istovar i skladištenje goriva i maziva namijenjenih ukrajinskim oružanim snagama.

 (TASS/Mondo) 

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