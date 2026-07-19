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Rusi pogodili lokomotivu koja je prevozila ukrajinsku vojnu opremu: Dramatičan udar iza neprijateljskih linija

Rusi pogodili lokomotivu koja je prevozila ukrajinsku vojnu opremu: Dramatičan udar iza neprijateljskih linija

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je dronom „Geran-4 Seeker“ pogodilo željezničku lokomotivu korišćenu za transport ukrajinske vojne opreme i materijala u Zaporoškoj oblasti, a objavljen je i snimak udara. Ove tvrdnje zasad nisu nezavisno potvrđene.

Rusi pogodili lokomotivu koja je prevozila ukrajinsku vojnu opremu Izvor: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia

Ruske snage izvele su napad na željezničku infrastrukturu iza ukrajinskih linija u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Kako se navodi u saopštenju, dron "Geran-4 Seeker" pogodio je 18. jula lokomotivu koja je, prema ruskim tvrdnjama, korišćena za prevoz vojne opreme i materijala ukrajinske vojske.

Napad je, kako tvrdi rusko ministarstvo, izveden u blizini naselja Volnjansk.

Ruska strana objavila je i snimak za koji navodi da predstavlja objektivnu kontrolu udara na željezničku infrastrukturu iza ukrajinskih linija.

Ukrajinske vlasti zasad nisu komentarisale ove navode, a informacije o namjeni pogođene lokomotive i posljedicama napada nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

 (TASS/Mondo) 

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