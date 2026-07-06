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Pojavio se snimak napada na najveću rusku rafineriju nafte: Ukrajinski dron proizveo strašnu eksploziju (Video)

Pojavio se snimak napada na najveću rusku rafineriju nafte: Ukrajinski dron proizveo strašnu eksploziju (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Pojavio se snimak napada na najveću rusku rafineriju nafte u Omsku.

Snimak napada na najveću rusku rafineriju nafte Izvor: X/@markito0171

Na društvenim mrežama pojavio se snimak napada na najveću rusku rafineriju nafte u Omsku koja je pogođena u ponedjeljak. Kao što se može vidjeti na snimku, ukrajinski dron polako prilazi, leti neko vrijeme iznad same rafinerije i u jednom trenutku se samo spušta i udara u nju.

Uslijedila je snažna eksplozija. Ovo je najveća ruska rafinerija nafte i ona je danas prvi put pogođena od početka rata u Ukrajini 24. februara 2022. godine.

Pogledajte fotografije napada na najveću rusku rafineriju nafte

Ovo je, prema riječima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine i Snage za specijalne operacije, posljednja ruska rafinerija koja je pogođena, ukupno 11. koja se našla na meti ukrajinskih dronova. Pogođena je jedinica za primarnu preradu sirove nafte koja ima kapacitet od 8,4 miliona tona sirove nafte godišnje.

Pogledajte snimak napada na najveću rusku rafineriju nafte

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Tagovi

Rat u Ukrajini Rusija Ukrajina rafinerija

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