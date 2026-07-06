Tramp u jeku skandala na Mundijalu ima plan za Ukrajinu: "Putin želi kraj rata, Zelenski hoće odmah"

Tramp u jeku skandala na Svetskom prvenstvu vjeruje da je rat u Ukrajini blizu kraja.

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Američki predsjednik Donald Tramp obratio se predstavnicima medija uoči polaska za Ankaru u Turskoj u kojoj se održava samit NATO pakta u utorak 7. i sredu 8. jula i govorio je o situaciji u ratu u Ukrajini. Tramp se trenutno nalazi na "meti" svjetske fudbalske javnosti zbog skandalozne odluke oko "skidanja" crvenog kartona američkom reprezentativcu Balogunu uoči važne utakmice Sjedinjenih Država sa Belgijom na Svjetskom prvenstvu u fudbalu u borbi za četvrtfinale, ali američki predsjednik nije mnogo govorio o toj temi već se u potpunosti fokusirao na rešavanje rata u Ukrajini.

Tramp je optimističan po pitanju skorijeg završetka sukoba na istoku Evrope. Vjeruje da je "rat blizu kraja", odnosno da je kraj "bliže nego ikad".

"Mislim da smo bliži kraju nego što to ljudi misle. Putin želi da se ovaj rat završi.

Kažem vam to veoma siguran. Imali smo jako dobar razgovor.

Zelenski zapravo želi da taj rat okonča sad odmah. Idemo sada u NATO i tamo ćemo razgovarati o tome, mislim da ćemo uspjeti da okončamo rat", istakao je Tramp.

Trump on Ukraine War:



I think we're getting much closer than people realize.



Putin wants it to end. I will tell you that very strongly. We had a good call.



Zelensky actually wants it to end now.



We're going to be going to NATO, and we're going to be talking about it. And I…pic.twitter.com/bXIZZ6OsNY — Clash Report (@clashreport)July 6, 2026

Da podsjetimo, Ruska Federacija je saopštila u subotu 4. jula da je zauzela Konstantinovku, važan grad u Donjeckoj Republici. Ukrajina je to negirala tako da i dalje nije zvanično poznato ko zaista kontroliše grad i kakva je prava situacija na terenu, a Rusija je nastavila operacije masovnog bombardovanja ukrajinskih gradova uoči početka NATO samita koji se održava u Ankari u Turskoj u utorak 7. i sredu 8. jula.