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Rusija tvrdi da je zauzela tri naselja i nanijela velike gubitke Ukrajini

Rusija tvrdi da je zauzela tri naselja i nanijela velike gubitke Ukrajini

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage u protekla 24 sata zauzele tri naselja u Donjeckoj Narodnoj Republici i Zaporoškoj oblasti.

Rusija tvrdi da je zauzela tri naselja i nanijela velike gubitke Ukrajini Izvor: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Prema saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, jedinice borbene grupe Jug zauzele su naselje Malinovka u Donjeckoj Narodnoj Republici, dok su pripadnici borbene grupe Istok preuzeli kontrolu nad naseljima Rovnoje i Lesnoje u Zaporoškoj oblasti.

Kako navodi ruska strana, ove akcije izvedene su nakon napredovanja na više dijelova fronta.

Moskva iznijela nove podatke o ukrajinskim gubicima

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je ukrajinska vojska tokom prethodna 24 sata izgubila oko 1.395 vojnika.

Prema tim navodima:

  • borbena grupa Sever nanijela je više od 210 gubitaka ukrajinskim snagama;
  • borbena grupa Zapad oko 210;
  • borbena grupa Jug više od 175;
  • borbena grupa Centar više od 270;
  • borbena grupa Istok više od 455;
  • borbena grupa Dnjepar oko 75 vojnika.

Ministarstvo navodi i da je uništen veći broj oklopnih vozila, artiljerijskih sistema, elektronskih sredstava za ometanje, vojnih vozila i druge tehnike.

Gađana energetska infrastruktura i skladišta

Moskva tvrdi da su ruske snage tokom prethodnog dana izvele udare na energetsku infrastrukturu koju koristi ukrajinska vojska, skladišta goriva i maziva, mjesta za sklapanje bespilotnih letjelica dugog dometa, kao i privremene položaje ukrajinskih jedinica i stranih plaćenika na ukupno 142 lokacije.

Više od 800 oborenih dronova

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana u posljednja 24 sata oborila sedam navođenih avionskih bombi i 806 bespilotnih letjelica.

Takođe se navodi da je ruska Crnomorska flota uništila sedam ukrajinskih besposadnih čamaca u vodama Crnog mora.

 (TASS/Mondo) 

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Rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

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