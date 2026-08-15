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Tragična nesreća na hipodromu u Beogradu: Dječak preminuo nakon što je pao sa konja

Tragična nesreća na hipodromu u Beogradu: Dječak preminuo nakon što je pao sa konja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Teška nesreća dogodila se tokom državnog takmičenja u jahanju, a dječak je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, gdje je preminuo.

Dječak preminuo nakon nesreće na hipodromu u Kovilovu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dječak koji je danas teško povrijeđen u stravičnoj nesreći na hipodromu u Kovilovu preminuo je od zadobijenih povreda.

Do nesreće je došlo tokom državnog takmičenja u jahanju, kada je dječak pao sa konja, nakon čega je životinja pala preko njegaDječak je sa teškim povredama hitno prevezen u Urgentni centar, gdje su ljekari pokušavali da mu spasu život. Nažalost, uprkos naporima ljekara, podlegao je povredama.

Porodica je obaviještena o njegovoj smrti.

Više detalja o okolnostima tragedije biće poznato nakon što nadležni organi završe uviđaj.

(Kurir/MONDO)

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Tagovi

jahanje nesreća Beograd Srbija

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