Tragična nesreća na hipodromu u Beogradu: Dječak preminuo nakon što je pao sa konja

Teška nesreća dogodila se tokom državnog takmičenja u jahanju, a dječak je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, gdje je preminuo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dječak koji je danas teško povrijeđen u stravičnoj nesreći na hipodromu u Kovilovu preminuo je od zadobijenih povreda.

Do nesreće je došlo tokom državnog takmičenja u jahanju, kada je dječak pao sa konja, nakon čega je životinja pala preko njega. Dječak je sa teškim povredama hitno prevezen u Urgentni centar, gdje su ljekari pokušavali da mu spasu život. Nažalost, uprkos naporima ljekara, podlegao je povredama.

Porodica je obaviještena o njegovoj smrti.

Više detalja o okolnostima tragedije biće poznato nakon što nadležni organi završe uviđaj.

(Kurir/MONDO)