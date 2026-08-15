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Tragedija u Italija: Trinaestogodišnja djevojčica stradala nakon pada sa devetog sprata

Tragedija u Italija: Trinaestogodišnja djevojčica stradala nakon pada sa devetog sprata

Autor Dušan Volaš
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Trinaestogodišnja djevojčica poginula je jutros u Palermu nakon što je pala sa devetog sprata zgrade, a ljekari Hitne pomoći su uprkos intervenciji mogli samo da konstatuju smrt.

Užas u Italiji: Djevojčica (13) poginula nakon pada sa zgrade Izvor: Shutterstock

Tragedija se dogodila u jednoj od glavnih gradskih saobraćajnica. Spasioci su pokušali da spase mladu stradalu djevojku, ali je pad bio fatalan i za nju nije bilo više nikakve nade.

Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici policije i forenzičke policije, čiji je zadatak da rekonstruišu događaj i razjasne okolnosti pod kojima je došlo do pada, piše "Fato kotidijano".

Do ovog trenutka nisu saopšteni dodatni elementi o dinamici nesreće. Istražitelji sprovode neophodne provjere i nastavljaju istragu kako bi utvrdili šta se tačno dogodilo prije samog pada.

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Tagovi

Italija Palermo djevojčica

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