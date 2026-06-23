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Putin: Spremni smo za mirovne pregovore na osnovu sporazuma iz Istanbula

Putin: Spremni smo za mirovne pregovore na osnovu sporazuma iz Istanbula

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Rusija je spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu sporazuma postignutih u Istanbulu 2022. godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin o mirovnim pregovorima sa Ukrajinom Izvor: NEXTA / screenshot

"Kao što je više puta rečeno, Rusija je spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom, na osnovu sporazuma koji su postignuti još u Istanbulu i, da podsjetim, parafirani od strane ukrajinske delegacije u to vrijeme. Dakle, sa njima je sve bilo u redu. Ne vidim razlog da odstupimo od ovih sporazuma", rekao je Putin na sjednici Vlade.

On je dodao da "mirovne pregovore sa Ukrajinom treba voditi na osnovu realne situacije na terenu".

Putin je rekao da ruske vojne jedinice svakodnevno napreduju i da Kijev gađa civilne mete u Rusiji da bi stvorio utisak navodno jake pozicije za nastavak pregovora.

On je istakao da ukrajinski teroristički napadi, uključujući udare na civilne ciljeve, ne mogu da utiču na situaciju na frontu, gdje ruske oružane snage oslobađaju teritoriju za teritorijom, te dodao da se režim u Kijevu može opisati samo kao neonacistički.

"Ovakvi napadi, posebno napadi na djecu, svakako podstiču naše vojnike na bojnom polju da izvršavaju zadatke koje im je postavila zemlja, jer oni vide i shvataju s kim imamo posla", rekao je ruski predsjednik. 

(Srna)

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