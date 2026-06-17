Vojni analitičar Andrej Maročko tvrdi da ruske snage bilježe uspjehe sjeverozapadno od Rodinskog i da će nastaviti ofanzivne operacije u tom dijelu Donjecke Narodne Republike.

Izvor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia

Ruske trupe uspješno napreduju u području Belickog, sjeverozapadno od Rodinskog u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), izjavio je za TASS vojni ekspert Andrej Maročko.

Prema njegovim riječima, ruske jedinice trenutno izvode operacije u sjeverozapadnom pravcu od Rodinskog, u zoni Belickog, i nastaviće ofanzivna dejstva na tom području.

"Naši borci trenutno djeluju u sjeverozapadnom pravcu od Rodinskog, u području Belickog. Naše trupe će nastaviti napredovanje u ovom sektoru, u blizini Rodinskog", rekao je Maročko.

On je podsjetio da je još u aprilu načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov saopštio da jedinice ruske borbene grupe "Centar" napreduju u pravcu Dobropolja i da nastavljaju borbe za Belicko.

Belicko se nalazi na oko deset kilometara od Dobropolja, koje predstavlja jedno od važnijih uporišta u tom dijelu Donjecke oblasti. Tvrdnje o napredovanju ruskih snaga za sada nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

(TASS/Mondo)