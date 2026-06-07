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Zelenski preko Abramoviča htio da dođe do Putina: Predsjednik Rusije ga odbio pred cijelim svijetom

Zelenski preko Abramoviča htio da dođe do Putina: Predsjednik Rusije ga odbio pred cijelim svijetom

Autor Aleksandar Blagić
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Volodimir Zelenski pozvao Romana Abramoviča u Kijev kako bi ubijedio Putina da pristane na uživo sastanak.

zelenski preko abramoviča slao poruke putinu Izvor: POU / Zuma Press /Martti Kainulainen / Lehtikuva / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je 21. maja ove godine pozvao i ugostio Romana Abramoviča, nekadašnjeg vlasnika fudbalskog kluba Čelsi iz Londona kako bi prenio direktnu poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da se sastanu uživo zarad okončanja rata u Ukrajini koji traje od 24. februara 2022. godine, piše "Fajnenšel Tajms". Putin je odbio prijedlog o sastanku prilikom obraćanja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu kada je izjavio da "nema poente u sastanku" u ovom trenutku.

Zelenski je na tom sastanku od Abramoviča lično tražio da on prenese tu poruku Putinu i da iskoristi svoj statut i uticaj kako bi ubijedio ruskog predsjednika da se organizuje taj sastanak.

Zelenski je nakon tog sastanka sa Abramovičem napisao i poslao otvoreno pismo Putinu. Putin je pročitao cijelo otvoreno pismo Volodimira Zelenskog, ali smatra da trenutno nema poente u uživo sastanku. Nakon toga je Ukrajina izvela strahovit napad dronovima na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsjednika.

Ko je Roman Abramovič?

Roman Abramovič je poznati ruski milijarder, preduzetnik, oligarh i bivši guverner Čukotskog autonomnog okruga u Rusiji. Svjetskoj javnosti se bolje predstavio kada je postao vlasnik fudbalskog kluba Čelsi iz Londona u koji je uložio više stotina miliona evra.

Ovom poznatom londonskom klubu je donio čak četiri evropska trofeja pored brojnih pehara u Engleskoj. Čelsi je za vrijeme njegovog mandata osvojio po dva puta Ligu Šampiona (2012. i 2012.) i dva puta Ligu Evrope (2013. i 2019.), a kada je počeo rat u Ukrajini 2022, uvedene su mu sankcije zbog čega mu je imovina u Evropi bila zamrznuta što ga je natjeralo da proda Čelsi.

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Tagovi

Roman Abramovič Volodimir Zelenski Vladimir Putin pregovori Rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

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