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Avganistanac osuđen na doživotni zatvor zbog smrtonosnog napada u Minhenu

Avganistanac osuđen na doživotni zatvor zbog smrtonosnog napada u Minhenu

Autor Dragana Božić
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Viši pokrajinski sud u Minhenu osudio je 25-godišnjeg državljanina Avganistana na doživotnu kaznu zatvora zbog prošlogodišnjeg napada automobilom tokom demonstracija sindikata "Verdi" u Minhenu, javio je list "Tagesšau".

Avganistanac osuđen na doživotni zatvor zbog smrtonosnog napada u Minhenu Izvor: Shutterstock/chinaface

Prema navodima medija, Sud je Avganistanca proglasio krivim za ubistvo dvije i pokušaj ubistva 23 osobe.

Sud je utvrdio da je napad bio namjeran i motivisan islamističkom ideologijom, s ciljem ubijanja nasumično odabranih ljudi u Njemačkoj kao odgovor na situaciju u islamskim zemljama.

Automobil je 13. februara 2025. godine uletio u kolonu demonstranata tokom štrajka sindikata, pri čemu su povrijeđene 44 osobe, od kojih su dvije kasnije preminule.

Vozač, državljanin Avganistana, uhapšen je na mjestu događaja.

(Srna)

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Njemačka napad presuda

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