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Novi detalji napada u školi u Njemačkoj: Tinejdžer koji je izbo dvije devojčice hrvatski je državljanin

Novi detalji napada u školi u Njemačkoj: Tinejdžer koji je izbo dvije devojčice hrvatski je državljanin

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Njemačke vlasti saopštile su da je šesnaestogodišnji mladić osumnjičen za napad nožem na dvije učenice u gimnaziji u bavarskom gradu Šongau hrvatski državljanin.

Tinejdžer koji je izbo dvije devojčice u Njemačkoj hrvatski je državljanin Izvor: Instagram printscreen

Prema pisanju Bilda, šesnaestogodišnji mladić koji je napao dvije učenice u gimnaziji u bavarskom gradu Šongau hrvatski je državljanin. Riječ je o novom detalju koji su potvrdile njemačke vlasti tokom istrage.

Bavarski ministar unutrašnjih poslova Joahim Herman izjavio je da je osumnjičeni ranije bio na psihijatrijskom liječenju, kao i da je do nedavno živeo sa roditeljima.

On nije želio da potvrdi informacije da je tinejdžer bivši učenik škole, navodeći da se to još provjerava. "Postoje indicije da je osumnjičeni i ranije skretao pažnju na sebe zbog prijetnji nasiljem", rekao je Herman.

Napadač bio na psihijatrijskom liječenju

Bavarski ministar unutrašnjih poslova Joahim Herman izjavio je da je osumnjičeni ranije bio na psihijatrijskom liječenju. On nije želio da potvrdi informacije da je tinejdžer bivši učenik gimnazije, navodeći da se ta okolnost još provjerava.

"Postoje indicije da je osumnjičeni i ranije skretao pažnju na sebe zbog prijetnji nasiljem", rekao je Herman.

Prema njegovim riječima, šesnaestogodišnjak je hrvatski državljanin koji je do nedavno živeo sa roditeljima.

Istraga u toku, motiv i dalje nepoznat

Napad se dogodio tokom redovne nastave u gimnaziji u Šongauu, gradu jugozapadno od Minhena. Dvije trinaestogodišnje učenice zadobile su ubodne rane, ali prema informacijama njemačkih vlasti nisu životno ugrožene. Policija je saopštila da za sada nema naznaka da je u napadu učestvovao još neko.

"Trenutno polazimo od pretpostavke da je počinilac djelovao sam. Nema indicija da je imao saučesnike", navela je Policijska uprava Gornje Bavarske Jug.

Tokom potrage za osumnjičenim bio je angažovan i policijski helikopter, dok istražitelji nastavljaju da utvrđuju motiv napada i provjeravaju da li je tinejdžer bio sadašnji ili bivši učenik škole.

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Njemačka škola napad

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