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Tramp ponovo podstakao spekulacije o kandidaturi 2028.

Tramp ponovo podstakao spekulacije o kandidaturi 2028.

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je podstakao spekulacije o kandidaturi 2028. godine, iako Ustav SAD ne dozvoljava da ista osoba bude birana za predsjednika više od dva puta.

Tramp objavama o "2028" ponovo pokrenuo priču o trećem predsjedničkom mandatu Izvor: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je podstakao spekulacije da bi mogao pokušati da se kandiduje na predsjedničkim izborima 2028. godine, nakon što je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio više fotografija i ilustracija sa sloganom "Trump 2028".

Među objavama našla se i fotografija na kojoj Tramp stoji ispred svojih pristalica uz natpis "Trump 2028 – Učinimo Ameriku ponovo velikom", dok je prethodno podijelio i nekoliko slika na kojima pozira pored broja "2028", što je dodatno podgrijalo nagađanja o njegovim političkim planovima.

Sljedeći predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama zakazani su za 7. novembar 2028. godine.

Međutim, prema 22. amandmanu Ustava SAD, koji je ratifikovan 1951. godine, nijedna osoba ne može biti izabrana za predsjednika više od dva puta. To znači da Tramp, koji je već obavljao funkciju predsjednika u mandatima od 2017. do 2021. i od 2025. godine, prema važećim ustavnim odredbama ne može ponovo biti biran za predsjednika.

Iako je posljednjih mjeseci više puta aludirao na mogućnost trećeg mandata, pravni stručnjaci ističu da bi za promjenu tog ograničenja bila potrebna izmjena Ustava SAD, što podrazumijeva izuzetno složen postupak i široku političku podršku na saveznom i državnom nivou.

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Hvala što ste poslali vijest.

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