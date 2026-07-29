Bukti rat FIFA i UEFA: Rok od 53 dana, prva evropska članica se odmetnula i stala uz Infantina

FIFA i UEFA su u sukobu zbog prodaje Svjetskog prvenstva, a Češka je prva evropska članica koja podržava Infantina.

Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

FIFA je odlučila da proda Svjetsko prvenstvo i to je naišlo na veliki otpor UEFA, međutim nisu svi na strani Aleksandera Čeferina. Prva evropska članica koja je stala na stranu FIFA i Đanija Infantina je Češka. Predsjednik Fudbalskog saveza Češke David Trunda otvoreno je prihvatio poziv FIFA i vidjećemo da li će sa sobom povući još neke druge članice.

On je pozdravio šokantan plan o prodaji udjela u komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva - što je podrška koja bi mogla da zakomplikuje bilo kakav pokušaj UEFA da bojkotuje buduća globalna takmičenja.

Prema njegovim riječima, pomenuti plan FIFA - inače vrijedan 20 milijardi dolara - obezbijedio bi dragocjena dodatna sredstva za podršku bazičnom fudbalu i razvoju infrastrukture u zemlji, ističući to u prvi plan. Zato je odlučio da prvi istupi i pokaže FIFA da ostaje uz "krovni" savez.

"Vidim pragmatične koristi za češki fudbal od bliske saradnje sa Đanijem Infantinom i njegovim timom. Naravno da nam je potrebno više detalja, ali moj lični stav je da vidim pozitivan uticaj namjera FIFA", rekao je Trunda.

Rok do 19. septembra

Svih 211 članica FIFA dobilo je obećanje "o neočekivanom prilivu novca od po 40 miliona dolara" ako pristanu na Infantinov prijedlog da se komercijalna prava izdvoje u novu korporativnu cjelinu, odnosno da se osnuje ćerka-kompanija pod nazivom "FIFA Forward Enterprise" koja će upravljati ovim pravima.

Oni savezi koji takav plan ne prihvate do 19. septembra dobiće samo djelić tog iznosa, odnosno po 10 miliona dolara. Tako su savezi praktično "podmićeni" da donesu odluku u naredna 53 dana.

Šta hoće FIFA?

FIFA ima za cilj da kreira ćerku-kompaniju vrijednu 20 milijardi dolara i proda više od 20 odsto novog preduzeća "FIFA Forward Enterprise" prikupljanjem 4,2 milijarde dolara od spoljnih investitora. Dakle, FIFA planira da izdvoji svoj komercijalni i biznis sektor (sponzorstva, TV prava, organizaciju takmičenja) u posebnu novu firmu, a u sve to upleten je i Tramp.

Tako bi privatnim investitorima (poput investicionih fondova ili privatnih kompanija) prodala akcije/udio u toj novoj komercijalnoj firmi kako bi odmah prikupila svjež kapital u iznosu od oko 4,2 milijarde dolara.

UEFA se protivi ovome jer to vidi kao "rasprodaju fudbala" i smatra da Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego fudbalsko naslejđe.

Šta kaže UEFA?

Izvor: Predrag Milosavljevic / Xinhua News / Profimedia

Prva se pobunila UEFA, čini se da je na njenoj strani i Azija, dok se čekaju reakcije i ostalih jakih saveza. Strahuju mnogi da bi Infantinov plan mogao da bude ostvaren zbog toga što ima mnogo "malih državica" uz sebe.

"Ovo prelazi sve granice koje jedna fudbalska institucija nikada ne bi smjela da pređe. UEFA shvata sve ovo veoma ozbiljno, tako bi trebalo da bude i sa svakim nacionalnim fudbalskim savezom i dioničarima. Od liga preko klubova, igrača, navijača, ljudima na vlasti i svima kojima je stalo do budućnosti ove igre. Duša i upravljanje fudbalom nisu nešto što može da se proda. Posebno bez ikakve transparentnosti oko toga kome to finansijski ide na ruku. Niko od nas nije vlasnik fudbala i nije na FIFA da ga proda", stoji u oštrom saopštenju.

"Uloga Infantina bi bila da bude neka vrsta komesara ili izvršnog direktora. Plata za tu funkciju još nije utvrđena, ali naši izvori kažu da bi mogla da bude na nivou NFL lige i tamo komesar zarađuje godišnje oko 64 miliona dolara, što je oko deset puta više od njegove trenutne zarade", stoji u tekstu.

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