I Englezi protiv ideje da Mundijal ode u ruke privatnih investitora: "Duša fudbala nije na prodaju"

Fudbalski savez Engleske (FA) pridružio se UEFA u osudi plana FIFA da proda udjele u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima.

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U saopštenju objavljenom u srijedu ujutro, FA je naveo da još uvijek nije vidio nikakve detalje ovih kontroverznih prijedloga, izrazivši duboku zabrinutost u vezi s upravljanjem u FIFA, prenio je britanski "Gardijan".

Predsjednica FA Debi Hjuit, jedna je od osam potpredsjednika FIFA i pratila je mnoge utakmice Svjetskog prvenstva pored predsjednika Đanija Infantina, ali se čini da je bila potpuno isključena iz bilo kakvih razgovora o planovima koji su već u odmakloj fazi.

FIFA je dala rok svojim 211 članicama do 19. septembra da odluče da li žele da se prijave za početnu isplatu od 20 miliona dolara (15 miliona funti) od prihoda ostvarenih prodajom 20% udjela u novom komercijalnom subjektu -Fifa Forward Enterprise (FFE) - čija je vrijednost procijenjena na 20 milijardi dolara (15 milijardi funti).

Saopštenje FA je značajno jer je ovo prvi put da je ovo upravljačko tijelo kritikovalo FIFA pod vođstvom Infantina, nakon što je ćutalo tokom čitave afere s Folarinom Balogunom tokom Svjetskog prvenstva i podržalo dodjelu organizacije turnira 2034. godine Saudijskoj Arabiji.

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Smatra se da je FA održao razgovore s UEFA i drugim evropskim savezima koji su odlučni u namjeri da unište ovaj plan, pri čemu su sve opcije na stolu - uključujući bojkot FIFA turnira i potencijalno odvajanje.

"Bili smo potpuno neupućeni u ovaj prijedlog i nemamo nikakve konkretne detalje, uključujući i to šta je zapravo sama ponuda te koji su uslovi uz nju vezani", navodi se u saopštenju FA. "Na osnovu ograničenih informacija, duboko smo zabrinuti zbog nedostatka procedura i dobrog upravljanja da bi se došlo do ove tačke, kao i zbog samog sadržaja i načela o kojima je riječ. Kada prijedlog bude podijeljen na potpun i transparentan način, kako sada obećava FIFA, jasno ćemo iznijeti svoje stavove i dati dalje komentare".

Saopštenje FA uslijedilo je nakon jednako oštrog dopisa iz KONKAKAF-a, što je posebno značajno s obzirom na to da je konfederacija Sjeverne, Srednje Amerike i Kariba upravo donijela najprofitabilnije Svjetsko prvenstvo u istoriji za FIFA, koje je generisalo prihod od 15 milijardi dolara.

Mundijal 2026, Španija

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Predsjednik KONKAKAF-a, Viktor Montaljani, bio je ključna figura u dobijanju zajedničke kandidature SAD-a, Meksika i Kanade za 2026. godinu, ali je i on držan u mraku u pogledu planova FIFA.

"KONKAKAF je saznao za ovu stvar samo putem medijskih izvještaja, a naknadno i putem saopštenja za medije", naveli su u izjavi dostavljenoj "Gardijanu".

"Duboko smo zabrinuti zbog nedostatka odgovarajućeg procesa. Dijelimo razočaranje mnogih u našem regionu i u samoj igri što je ovaj nivo detalja osmišljen i podijeljen s javnošću prije nego što je održana bilo kakva rasprava s relevantnim organima upravljanja i zainteresovanim stranama. Kao lideri u fudbalu, mi smo čuvari ove igre. Zajednički, FIFA, konfederacije i svaki član imamo odgovornost da uvijek djelujemo u najboljem interesu sporta. Svaka odluka koju donesemo mora biti vođena dobrim upravljanjem, čvrstim procesima i dugoročnim domaćinskim odnosom. To je okvir u kojem KONKAKAF djeluje. Vjerujemo da će svi u FIFA porodici postupati na isti način".

Saradnja FIFA s američkom bankom "JP Morgan" na osnivanju nove kompanije pod nazivom Fifa Forward Enterprise (FFE), koja bi bila djelimično prodata kako bi se "prikupilo do 4,2 milijarde dolara" za finansiranje globalnih projekata razvoja fudbala kasnije ove godine, šokirala je ostale aktere i ponovo rasplamsala podjele u svjetskom fudbalu.

UEFA, KONKAKAF i Azijska fudbalska konfederacija već su se spremali za borbu protiv planova FIFA da proširi Svjetsko prvenstvo na 64 tima za turnir 2030. godine, a postoji bojazan da će pozivanje privatnih investitora učiniti daljnje proširenje neizbježnim, kao i dovesti do pritiska da se Mundijal organizuje češće s obzirom na njegovu ogromnu komercijalnu vrijednost.

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UEFA je optužila FIFA za pokušaj "prodaje fudbalske duše" i održaće hitne razgovore u četvrtak kako bi planirala koordinisani odgovor koji bi mogao uključivati i pravne radnje.

"Ovo prelazi granicu koju institucije koje upravljaju fudbalom nikada ne bi smjele preći", naveli su iz UEFA. "Ovo shvatamo izuzetno ozbiljno. Tako bi trebao i svaki nacionalni fudbalski savez. Tako bi trebala i svaka zainteresovana strana: lige, klubovi, igrači, navijači, vlade i svi kojima je stalo do budućnosti ove igre. Duša i upravljanje fudbalom nisu imovina kojom se trguje - posebno bez ikakve transparentnosti o tome ko ostvaruje finansijsku korist. Niko od nas nije vlasnik fudbala. On nije na prodaju da bi ga FIFA prodavala".

Hans - Joakim Vecke, potpredsjednik Njemačkog fudbalskog saveza (DFB), koji je ujedno i predsjednik Borusije Dortmund i potpredsjednik Izvršnog odbora UEFA, izjavio je za magazin "Kicker" da mnogi u Evropi ovo vide kao napad na fudbal.

"Mnogi u evropskom fudbalu vide planove FIFA kao direktan napad na fudbal. Dijelim to mišljenje. Ovde je pređena granica. O ovome postoji široka saglasnost među savezima članicama, što mi je potvrdilo i nekoliko razgovora koje sam proteklih dana imao s [predsjednikom UEFA] Aleksanderom Čeferinom i drugim kolegama".

(MONDO)