UEFA hoće da sruši Đanija Infantina: Već se sprema kandidat za najvažnije izbore u fudbalu

Na izborima za predsjednika FIFA u martu 2027. godine, UEFA će željeti da skine s vlasti Đanija Infantina, predsjednika FIFA od 2016. godine.

Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Svetsko prvenstvo u fudbalu koje su tokom ljeta 2026. godine zajednički organizovali SAD, Kanada i Meksiko poljuljalo je status koji je do sada imao predsjednik FIFA Đani Infantino. Prije svega, njegov odnos sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom koji je navodno uticao na crveni karton Folarina Baloguna stavio je prst na čelo navijačima širom svijeta - da li je Infantino pravi čovjek za funkciju na kojoj se nalazi.

Izbori za predsjednika FIFA zakazani su za proljeće 2027. godine, a čini se da će u martu naredne godine UEFA pokušati da sruši Švajcarca koji već godina avodi svjetski fudbal. Navodno, UEFA je nezadovoljna kako FIFA radi u posljednje vrijeme, pa se priprema za promjenu na čelu te organizacije i već sada razmišlja o svom kandidatu.

Aleksandar Čeferin nameće se kao logičan kandidat ali on ne želi da preuzme tu funkciju, pa mora da se "lista" dalje. Blizu vrha liste je Naser Al Kelaifi, već godinama prvi čovjek Pari Sen Žermena i veoma uticajna ličnost evropskog fudbala, ali ni on nije spreman da se posveti tako zahtjevnom projektu. Zbog toga bi na čelo FIFA mogao da pogura svog potpredsjednika u Evropskoj klupskoj asocijaciji - poljskog biznismena Darijuša Mioduskog koji je predsjednik Legije iz Varšave.

Kandidati bi mogli da stignu i sa drugih kontinenata, ali je jasno da će njihova pobjeda zavisi od toga da li ih UEFA podržava u trci protiv Đanija Infantina. Prijava kandidata traje do 18. novembra, a izbori su u martu 2027. godine, pa ima sasvim dovoljno vremena da se "zakuva" u najvažnijoj organizaciji svjetskog fudbala.

Kada Đani Infantino bude odlazio sa funkcije na koju je zasjeo još 2016. godine, čini se da nikome neće biti žao. Samo tokom ovog prvenstva organizacija kojom rukovodi pokazala je niz slabih tačaka i potpuno odsustvo želje da pomogne fudbalu. Uzmimo za primjer samo viziranje ljudi koji su morali ili željeli da budu dio spektakla. Probleme sa vizama imali su Iranci, Iračani, brojni navijači iz Afrike, pa sudija iz Somalije...