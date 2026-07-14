VAR nikog na Mundijalu nije uništio kao Hrvate: Ko zna gdje bi bili da nema tehnologije

Reprezentacija Hrvatske najveća "žrtva" VAR tehnologije na Mundijalu 2026.

Izvor: Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Svjetsko prvenstvo u fudbalu ne može da prođe bez kontroverznih odluka sudija, a ako ste mislili da će VAR tehnologija iskorijeniti tu pojavu... Mogli bismo da kažemo da ste se prevarili. Ni Svjetsko prvenstvo koje se ovog ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku nije moglo da prođe bez sukoba na društvenim mrežama o sudijskim odlukama koje su direktno uticale na rezultat. Neke od njih donesene su uz pomoć VAR tehnologije, neke bez njenog oglašavanja, ali su svi saglasni - bilo je kontroverznih!

Precizna statistika kaže da je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu VAR tehnologija konsultovana više nego na prethodnim turnirima - u Kataru 2022. godine i u Rusiji 2018. godine kada je prvi put upotrebljena. Ipak, ne mogu svi timovi da budu "zadovoljni" zbog porasta konsultacija sudija na terenu sa ekipom koja se nalazi u VAR sobi.

Across 97 matches, referees called on#VAR35 times to review foul-related incidents—up from 26 interventions in 2022 and 22 in 2018, when the technology debuted.



When those interventions are normalized per 100 fouls committed or won, notable differences emerge between teams.…pic.twitter.com/8KwpMcFZWK — WorldVisualized (@WV_on_X)July 13, 2026

Podaci kažu da je najveću pomoć imala selekcija Meksika, kojoj je VAR pomogao 7,8 puta na 100 posjeda. Odmah iza njih nalazi se Argentina sa 6,7 i to nije nimalo čudno. Mnogo je onih koji smatraju da je VAR tehnologija na Mundijalu 2026 "u službi" Argentine, odnosno da ta selekcija ima pomoć na putu do odbrane šampionske titule koju su osvojili u Kataru.

Korist od VAR tehnologije imali su još i Portugal, Novi Zeland, Saudijska Arabija, Bosna i Hercegovina, Turska... Ti timovi neće se naći u završnici turnira, što je vjerovatno zanimljivo široj javnosti koja prati Svjetsko prvenstvo. Selekcija Francuske imala je blagu pomoć, dok je VAR blago bio protivnik Španije u dosadašnjem dijelu turnira. Od ekipa u polufinalu najgore je prošla Engleska, protiv koje je VAR tehnologija bila 3,5 puta na 100 posjeda.

Po tom parametru reprezentacija Engleske spada u timove koji su najviše pogođeni upotrebom tehnologije. Iza njih su samo selekcije Njemačke, Katara, Irana i Hrvatske, koja je ubedljivo posljednja! VAR tehnologija bila je protiv Hrvatske čak 6,5 puta na 100 posjeda, što znači da bi "Vatreni" imali za šta da se uhvate ako žele da traže izgovor za neuspjeh na Svjetskom prvenstvu. Uostalom, gol koji im je poništen za izjednačenje protiv Portugala i ostanak na turniru jedan je od najkontroverznijih na Svjetskom prvenstvu.