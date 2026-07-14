Svi pričaju o potezu supruge selektora Egipta: Okrenula mu glavu usred intervjua

Selektor reprezentacije Egipta Hosam Hasan ponovo je u centru pažnje, ovog puta ne zbog svojih izjava, već zbog reakcije supruge

Izvor: X/@AjansHaber_1903

Poslije ispadanja Egipta sa Svjetskog prvenstva, selektor ovog tima Hosam Hasan nastavio je da se pojavljuje u javnosti. I dalje gostuje u emisijama, ali ovog puta pažnja sa fudbala skrenuta je na reakciju njegove supruge Dane Adam.

Hosam Hasan je odmah poslije ispadanja sa Mundijala, nakon što je Argentina bila bolja u nokaut fazi, bio veoma oštar u medijima. Jasno i glasno osudio je organizatore takmičenja, tvrdeći da "guraju" jednog od najboljih fudbalera svih vremena Lionela Mesija, kao i da aktuelni svjetski šampion ima prioritet da ostane u takmičenju. I poslije turneje po Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi nastavio je da gostuje u medijima, ali ovog puta pažnju nisu privukle njegove oštre izjave, po kojima je poznat, već reakcija njegove supruge.

Pogledajte reakciju supruge Hosama Hasana:

Mısır milli takımı teknik direktörü Hossam Hassan'ın eşi, eşinin kadın sunucuya bakmasını istemedi ve ondan kendisine bakmasını talep etti.pic.twitter.com/FW4ZERROxL — Ajanshaber1903 (@AjansHaber_1903)July 14, 2026

Hasan je odgovarao na postavljeno pitanje, a Dana Adam, njegova supruga, odlučila je da pažnju usmjeri ka sebi. Tokom razgovora selektora Egipta, rukom je preusmerila njegovu glavu ka sebi, kako bi Hasan gledao u nju, a ne u voditeljku. Taj potez supruge egipatskog selektora pokrenuo je "buru" na društvenim mrežama, pa su je mnogi vrlo brzo okarakterisali kao ljubomornu.

Ko je Hosam Hasan?

Blizanci Hosam i Ibrahim Hasan već više od četiri decenije zajedno prolaze kroz gotovo sve važne trenutke u fudbalu. Nekada su rame uz rame igrali za reprezentaciju Egipta i brojne klubove, a danas zajedno predvode nacionalni tim na Svjetskom prvenstvu. Hosam je selektor, dok njegov brat Ibrahim obavlja funkciju direktora reprezentacije. Rođeni su 10. avgusta 1966. u Helvanu, predgrađu Kaira, gdje su odrasli u skromnim uslovima. Fudbal je vrlo rano postao njihov životni put, a sa samo 13 godina priključili su se omladinskoj školi Al Ahlija, kluba u kojem su započeli velike karijere.

Dva braka Hosama Hasana Hosam Hasan se 1994. godine oženio Hudom El Gorbavi, sa kojom ima četvoro djece. Iako su tokom godina prolazili kroz krize i razdvajanja, Hasan je više puta isticao da je Huda i dalje njegova supruga. Kasnije je stupio u brak sa Danom Adam, koji je često bio tema egipatskih medija zbog brojnih pravnih sporova. Uprkos tome, Dana je ostala uz njega i tokom Svjetskog prvenstva javno mu pružala podršku, a posebnu pažnju privukao je snimak na kojem razgovara sa suprugom video-pozivom odmah poslije jedne pobjede Egipta.

Tokom igračkih dana zajedno su nastupali za Al Ahli, predstavljali Egipat na Afričkom kupu nacija i Mundijalu 1990, a potom zajedno gradili karijere i u inostranstvu, noseći dresove PAOK-a, Nojšatel Ksamaksa i Al Aina. Po završetku igračke karijere nastavili su saradnju i kao treneri.

Ibrahim vodi mirniji porodični život

Za razliku od brata, Ibrahim Hasan privatni život drži daleko od javnosti. Više od tri decenije u braku je sa Gigi Hasan, sa kojom ima dvije ćerke Saru i Kenzi. Njegova supruga je svojevremeno ispričala da nije ni znala ko je Ibrahim kada su se upoznali na jednom vjenčanju. Veći dio mladosti provela je u Saudijskoj Arabiji, pa nije pratila egipatski fudbal, zbog čega ju je iznenadila ogromna popularnost budućeg supruga.