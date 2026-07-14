"Ovo je lijep dres, u njemu ćemo pobijediti Engleze": Argentina i 40 godina kasnije vjeruje Maradoni

Čuvena rečenica Dijega Armanda Maradone aktuelna je i 40 godina kasnije, jer će Argentina ponovo u tamnijoj opremi na megdan Englezima, koje je on svojevremeno srušio nestvarnim golovima na Azteki. Ovo je priča o tome.

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Polufinale Svjetskog prvenstva 2026. godine igraće reprezentacije Argentine i Engleske, a mnogi su se zbog tog meča sjetili utakmice odigrane prije 40 godine. Bila su to potpuno drugačija vremena u fudbalu, pa je i priča koje se prisjećamo potpuno nezamisliva za današnje uslove - Argentinci su pred meč tražili u kojim dresovima će igrati, a Dijego Armando Maradona je na kraju izabrao opremu. Njemu u čast Argentina će u srijedu u veče igrati polufinale Mundijala.

Tada, prije čak 40 godina, u glavnoj ulozi bio je Dijego Armando Maradona koji je postigao dva spektakularna gola - od kojih je jedan bio neregularan, ali ipak priznat. Svi ljubitelji fudbala znaju za "Božiju ruku" i "Gol vijeka", dva remek-djela argentinskog majstora fudbala.

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Reprezentacija Argentine je u finalu pobijedila Zapadnu Njemačku (3:2), u polufinalu bila bolja od Belgije (2:0), a Engleze su savladali u četvrtfinalu (2:1). Dijego Armando Maradona postigao je dva pogotka. Prvo je u 51. minutu rukom "lobovao" Pitera Šiltona, što je malo ko na stadionu primijetio, pa su Argentinci stigli do prednosti koju je četiri minuta kasnije isti igrač duplirao nakon prodora od centra terena do gola. Meč je imao i uvertiru koja je svima dobro poznata - rat zbog kojeg je Maradona mrzio svakog Engleza.

Argentina i Ujedinjeno Kraljevstvo su 1982. godine ratovali za Malvinska ostrva ili Folklandska ostrva, u zavisnosti od toga iz koje države gledate na situaciju. Argentina je 2. aprila 1982. godine zauzela ostrva koja se nalaze u njenoj blizini, a već narednih dana su britanski brodovi i nosači aviona isplovili kako bi povratili kontrolu nad teritorijom. Rat je ukupno trajao manje od tri mjeseca, ali je ostavio duboke posljedice koje su i danas primjetne. Često se oslikavaju u vidu sportskog rivalstva. Pred turnir 1986. godine znalo se da će ga Argentinci doživjeti kao priliku da se osvete za poraz na frontu.

Svoj meč osmine finala protiv Urugvaja reprezentativci Argentine odigrali su u Puebli, a za završnicu turnira su se preselili u Meksiko siti. Znalo se da će, ako stignu do kraja turnira, sve preostale mečeve igrati na kultnom stadionu Azteka u glavnom gradu Meksika. Zbog toga se kod selektora Karlosa Bilarda pojavila bojazan. Smatrao je da su dresovi koje imaju neprilagođeni uslovima igre u Meksiko sitiju. Zatražio je od proizvođača opreme svjetlije dresove, ali to nije bilo moguće, pa je svog saradnika Rubena Moskelu poslao da obilazi prodavnice i u Meksiko sitiju pronađe adekvatnu opremu.

Izbor je pao na dva plava dresa u različitim nijansama, ali niko nije mogao da izabere koju će opremu Argentina koristiti. Postojali su problemi sa ušivanjem grba, štampom brojeva i ostalim sitnicama. Čovjek koji je prelomio bio je Dijego Armando Maradona.

"Ovo je lijep dres. Pobijedićemo Englesku u njemu", rekao je Maradona selektoru Bilardu i pomoćniku Moskeli, koji je tada dobio novi zadatak. Vratio se u prodavnicu i kupio 38 istih dresova, da bi reprezentativci Argentine imali u čemu da igraju četvrtfinale Svjetskog prvenstva protiv Engleske.

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"Na treninzima tokom Svjetskog prvenstva smo svaki dan nosili različite dresove. Bijele, plave, crvene, svijetloplave... Čak su i čarape i šortsevi uvijek bili drugačiji. I ista stvar se dešavala i na zvaničnim utakmicama, baš usred Svjetskog prvenstva. Imali smo svijetloplave i bijele dresove sa prozračnom tkaninom Air-Tech da nas hladi. Ali plavi su bili debeli i teški. I skoro svi smo ih zamijenili sa Urugvajcima u prethodnoj utakmici. Ja sam svoj zamijenio sa Encom Frančeskolijem. A pošto je utakmica protiv Engleske trebalo da bude u podne, na 40 stepeni, Bilardo je želio lakše dresove. Nabavili su neke u Meksiko Sitiju, samo dan prije utakmice. Uradili su neke testove. Prva verzija je imala gumeni argentinski grb. Da, bio je gumeni, zalijepljen za dres, sa bijelim brojevima na leđima. Ali na kraju smo se odlučili za jednostavan prišiveni grb, sa samo četiri uboda. I sa nekim srebrnim brojevima američkog fudbala na leđima", ispričao je Dijego Armando Maradona koji je kasnije u toj opremi sa dva pogotka srušio Englesku.

Reprezentativci Engleske igrali su u bijelim dresovima i svijetloplavim šortsevima, dok su dresovi Argentine bili tamnije plavi, uz crne šortseve. Ovog puta će Englezi biti u kompetno bijeloj opremi koja će podsjećati na onu iz 1986. godine, dok će Argentinci obući svoju rezervnu garnituru - neće biti plavo-bijelog dresa na pruge, već tamnije varijante koja mnogo više podsjeća na onu koju je svojevremeno proslavio Maradona.

"Ovo je lijep dres, u njemu ćemo pobijediti Engleze", mogao bi neko da izgovori pred početak utakmice u polufinalu Svjetskog prvenstva. Tenzije više nisu kakve su nekada bile zbog Folklanda, nema više ni fudbalera koji gaje prezir na Maradonin način, ali ovo svakako nije obična utakmica. Pobjeda protiv Engleza uvijek je velika stvar u Argentini.