Policija istražuje smrt fudbalera Južne Afrike nakon povratka sa Mundijala

Južnoafrička policija saopštila je da istražuje smrt fudbalskog reprezentativca te zemlje i učesnika Svjetskog prvenstva Džejdena Adamsa, nakon što je njegovo tijelo pronađeno prošlog vikenda na jednom imanju u Kejptaunu.

Izvor: Rich von Biberstein/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Ovaj 25-godišnji fudbaler preminuo je dvije nedelje nakon što je pomogao Južnoj Africi da se po prvi put u istoriji plasira u nokaut fazu Mundijala.

Vlasti nisu objavile uzrok smrti.

"Centralna policija Kejptauna pokrenula je istragu nakon što je u subotu pronađeno tijelo 25-godišnjeg muškarca. Okolnosti u vezi sa ovim incidentom su pod istragom", navodi se u saopštenju policije dostavljenom agenciji Asošijeted pres.

Policija je navela da je tijelo pronađeno u subotu oko 11.00, ali nije iznijela više detalja.

Adamsov otac, Huanito Adams, izjavio je u nedjelju za južnoafričku televizijsku stanicu eNCA da porodica čeka rezultate obdukcije i da još nije napravila planove za sahranu.

Ministar sporta Južne Afrike Gejton Mekenzi rekao je da je Adams odigrao utakmicu grupne faze protiv Češke samo nekoliko sati nakon što je saznao da mu je preminula baka. On je pozvao javnost i medije da "pokažu uzdržanost i saosjećanje" i da ne spekulišu o uzroku Adamsove smrti dok nadležni organi sprovode istragu.

Adams je igrao na sve tri utakmice Južne Afrike u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva, dok je u porazu od Kanade u u šesnaestini finala 28. juna ostao na klupi.

Na četvrtfinalnim utakmicama Svjetskog prvenstva između Engleske i Norveške, odnosno Argentine i Švajcarske, održan je minut ćutanja i odata je počast Adamsu, prenijele su agencije.

(MONDO, agencije)