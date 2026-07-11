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Tragedija: Smrt fudbalera sa Svjetskog prvenstva 2026

Tragedija: Smrt fudbalera sa Svjetskog prvenstva 2026

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Tragična vijest stigla je iz Južne Afrike, gdje je preminuo Džejden Adams, reprezentativac i učesnik Mundijala.

Preminuo reprezentativac juzne afrike dzejden adams Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Strašne vijesti stižu iz Južne Afrike! Reprezentativac te zemlje Džejden Adams, učesnik Mundijala koji je i dalje u toku, preminuo je samo nekoliko dana nakon povratka sa najvećeg fudbalskog takmičenja na planeti. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su Fudbalski savez, ali i porodica fudbalera.

Vijesti o smrti fudbalera prenijeli su afrički mediji, ali i uticajni sajtovi iz Velike Britanije poput "Mirora". Smrt talentovanog fudbalera svakako će šokirati čitavu planetu, a očekuje se i da FIFA pokaže poštovanje prema njemu tokom narednih mečeva na Svjetskom prvenstvu. Adams je ovog ljeta odigrao tri meča na Mundijalu, a ukupno je sakupio devet nastupa u nacionalnom timu.

Fudbaler ekipe Mamelodi Sandauns, jedne od najboljih u Južnoj Africi, igrao je sat vremena protiv Meksika, prvi dio meča protiv Češke i posljednjih desetak minuta protiv Južne Koreje, a utakmicu nokaut faze takmičenja protiv Kanade odgledao je sa klupe za rezervne igrače. Dio reprezentacije bio je i na Kupu afričkih nacija 2024. godine.

Bonus video:

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01:16
Granit Džaka i srpska zastava iza gola
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Tagovi

južna Afrika Mundijal 2026

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