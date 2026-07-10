Američki fudbaleri dele zaradu sa Mundijala sa fudbalerkama: Vijest koja je podijelila javnost, milioni su u pitanju

Američki fudbaleri koji su prošli u osminu finala Mundijala će zarađeni novac da podijele sa fudbalerkama Amerike.

Izvor: CHRIS TORRES/EPA

Američki fudbaleri izborili su plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva i tamo ih je zaustavila Belgija. Skandal je nastao oko svega toga, poništen crveni karton, poziv Donalda Trampa upućen Đaniju Infantinu i još mnogo toga. Ali, posle toga je stigla informacija koja je iznenadila mnoge.

Naime, kako prenose američki mediji fudbaleri su za prolaz u nokaut fazu zaradili 16 miliona dolara od FIFA. Ali, zbog sporazuma koji je potpisan u okviru američke fudbalske federacije doći će do podjele novca sa fudbalerkama.

Njihov savez će zadržati 20 odsto od tog nagradnog fonda, dok će preostalih 80 odsto biti podijeljeno između muškog i ženskog fudbalskog tima. Dakle ukupno 12,8 miliona dolara će biti podijeljeno na ravne časti pa će obje selekcije dobiti po 6,4 miliona dolara.