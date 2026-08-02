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Banjalučki BSK poražen u Zenici: Čelik rutinski do pobjede u generalnoj probi (VIDEO)

Banjalučki BSK poražen u Zenici: Čelik rutinski do pobjede u generalnoj probi (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Čelika savladali su banjalučki BSK rezultatom 3:1 (3:0) na “Bilinom polju” u generalnoj probi pred start nove sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Čelik pobijedio BSK u generalnoj probi Izvor: Facebook/NK Čelik

Prijateljski duel novih premijerligaša u Zenici završen je sigurnom pobjedom domaće ekipe.
Čelik je do poluvremena riješio pitanje pobjednika, a u nastavku su gosti iz Banjaluke uspjeli da postignu počasni gol.

Ipak za najljepši detalj utakmice pobrinuo se Mohedano, majstorskim udarcem sa blizu 30 metara, koji je završio u banjalučkoj mreži.

Trener Čelika Bojan Regoje bio je zadovoljan prikazanom partijom svojih izabranika, posebno izdanjem u prvih 45 minuta, pred prvo kolo u kojem Zeničani gostuju kod Zrinjskog.

“Zrinjskom pripada uloga favorita. Znamo šta oni znače za bh. fudbal i kakav kvalitet posjeduju, ali mi ne idemo u Mostar s bijelom zastavom. Pokušaćemo se nametnuti i odigrati dobru utakmicu. Vjerujem u svoju ekipu, a imamo još nekoliko dana da se što bolje pripremimo za taj duel”, rekao je Regoje.

S druge strane, tim Bojana Puzigaće će sezonu otvoriti u petak protiv Željezničara na “Grbavici”, gdje se danas oglasio Odbor za hitnost i naglasio da je sarajevski klub u “teškoj dubiozi”.

Pogledajte golove sa meča u Zenici.

(MONDO)

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Tagovi

FK BSK NK Čelik

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