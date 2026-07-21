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Nova pobjeda BSK-a pred početak PL BiH: Na Zlatiboru savladana i filijala Crvene zvezde

Nova pobjeda BSK-a pred početak PL BiH: Na Zlatiboru savladana i filijala Crvene zvezde

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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"Romantičari" su upisali trijumf i nad ekipom Grafičara (1:0).

BSK Grafičar 1:0 Izvor: FK BSK

Fudbaleri BSK-a upisali su novu pobjedu na pripremama na Zlatiboru.

Nakon što su rezultatom 2:0 porazili kotorski Bokelj, izabranici Bojana Puzigaće trijumfovali su bez primljenog pogotka i protiv Grafičara, filijala Crvene zvezde. Ovog puta, za pobjedu im je bio dovoljan samo jedan gol, čiji je strijelac bio David Gavrić.

Do kraja priprema u Srbiji "romantičari" sa Čaira će odigrati još jedan kontrolni meč, u kojem će im rival biti Teleoptik.

Prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni, ali i prvoj u Premijer ligi BiH ikad u klupskoj istoriji, BSK će odigrati 7. avgusta na Grbavici protiv Željezničara.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK BSK fudbal Premijer liga BiH

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