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BSK se sprema za Premijer ligu BIH, Puzigaća računa na "otpisane" igrače Borca!

BSK se sprema za Premijer ligu BIH, Puzigaća računa na "otpisane" igrače Borca!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Novi bh. premijerligaš iz Banjaluke u svojoj ekipi ima čak 21 igrača koji su bili članovi banjalučkog Borca, što omladinskih selekcija, što prvog tima.

BSK na pripremama od 26 igrača 21 bivših igrača Borca Izvor: Instagram/FKBSKBanjaluka

Ekipa BSK-a iz Banjaluke otputovala je danas na Zlatibor gdje će obaviti pripreme za svoju debitantsku sezonu u Premijer ligi BIH.

Novog premijerligaša sa klupe predvodi Bojan Puzigaća, koji je na Zlatibor poveo 26 fudbalera.

Među njima je čak 21 fudbaler koji su bili članovi banjalučkog Borca, što omladinskih kategorija, što prvog tima. Neki od njih nosili su crveno-plavi dres prije više sezona, a neki su stigli u BSK, nakon završetka saradnje sa banjalučkim Borcem, što je, na primjer, slučaj sa Zoranom Kvržićem, Srđanom Modićem, Davidom Čavićem, Dankom Radićem...

Ovo je kompletan spisak fudbalera BSK-a koji putuju na pripreme:

Srđan Modić, Mirza Pajić, Aleksa Stupar, Saša Marjanović, Zoran Kvržić, Nebojša Runić, Aleksandar Subić, Marko Radić, Filip Račić, Nikola Antešević, Domagoj Čulina, Marko Bundalo, David Gavrić, Siniša Ristić, Boro Erić, Nedim Keranović, Noa Maksimilijan Pušić, Danko Radić, Mak Morankić,David Čavić, Stefan Marčetić, Luka Gabrijel Misimović, Vukašin Gostimirović, Dejan Brešo, Milijan Kovačević, Miloš Savić.

BSK će na Zlatiboru odigrati četiri prijateljske utakmice. Već u srijedu očekuje ga provjera protiv švajcarskog trećeligaša Bila, potom će tri dana kasnije odmjeriti snage sa Otrantom iz Ulcinja.

Za 21. juli zakazan je duel sa Grafičarom, a posljednja provjera na Zlatiboru biće protiv Teleoptika, taj meč na rasporedu je 24. jula, a dan kasnije "romantičari" se vraćaju u Banjaluku.

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Tagovi

FK Borac fudbal FK BSK Premijer liga BiH

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