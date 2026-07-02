Banjalučki BSK dobio licencu, igraće u Premijer ligi BiH!

Poznat je i posljednji učesnik Premijer lige Bosne i Hercegovine u sezoni 2026/07.

Izvor: Promo/FSRS

Banjalučki BSK će igrati u Premijer ligi BiH, odlučio je u četvrtak Fudbalski savez BiH.

“Dana 02.07.2026.godine, u prostorijama FS BiH održana je sjednica Drugostepene komisije za licenciranje klubova NS/FS BiH.

Na sjednici se razmatrala žalba FK BSK iz Banjaluke na odluku Prvostepene komisije za licenciranje klubova kojom je odbijeno izdavanje licence ovom klubu za učešće u takmičenju Premijer lige za sezonu 2026/27 u sklopu Vanredne primjene sistema licenciranja klubova radi ulaska klubova iz nižeg ranga takmičenja u Premijer ligu BIH.

FK BSK je u žalbenom postupku dokazao ispunjenost infrastrukturnih i finansijskih kriterijuma, te je shodno prednjem Drugostepena komisija za licenciranje klubova usvojila žalbu navedenog kluba, ukinula odluku Prvostepene komisije za licenciranje klubova, te izdala licencu ovom klubu za učešće u takmičenju Premijer liga BiH u sezoni 2026/27”, navedno je u saopštenju Saveza.

(MONDO)