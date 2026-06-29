Tomislav Kiš se rastao sa Zrinjskim nakon tri i po godine: "Pamtiće se golovi koji su donosili više od pobjeda"

Rođeni Zagrepčanin odlazi iz kluba nakon tri i po godine.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Nakon tri i po godine, Tomislav Kiš razdužuje opremu Zrinjskog.

Hrvatski napadač rođen 1994. godine u Zagrebu stigao je u Mostar sredinom januara 2023. godine iz Mađarske. U međuvremenu, u dresu "plemića" uknjižio je 112 nastupa i postigao 31 gol, osvojivši pritom sedam trofeja – po dva u Premijer ligi i Superkupu BiH te tri u bh. kup-takmičenju.

"Da smo u njemu dobili igrača za velike trenutke bilo je jasno već nakon prvih utakmica, a pamtiće se golovi koji su donosili više od pobjeda – prije svih onaj u posljednjim sekundama mostarskog derbija protiv Veleža (1:0), pogodak vrijedan nove titule koji će ostati zapečaćen u istoriji kluba kao trenutak čiste emocije, zajedništva i eksplozije oduševljenja.

Pamtiće se velike evropske večeri, važne asistencije i pogoci u ključnim trenucima, ali prije svega igrač koji je znao da preuzme odgovornost kada je bilo najteže i koji je u najvažnijim utakmicama pokazivao mentalitet pobjednika", navedeno je iz mostarskog kluba.

Nastupao je Kiš tokom karijere za brojne klubove, pa se tako izdvajaju Hajduk, Žalgiris, Serkl Briž, Šahtjor Soligorsk, Kortrajk...

(mondo.ba, D. Šutvić)

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