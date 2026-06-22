Prvi intervju Simona Rožmana u Zrinjskom: Cilj je grupna faza u Evropi i povećanje trofeja (VIDEO)

Slovenački stručnjak Simon Rožman je preuzeo mostarski Zrinjski i u prvom intervjuu u Mostaru je poručio da je privilegija voditi klub s mentalitetom pobjednika i naglasio da je cilj "plemića" plasman u grupnu fazu takmičenja u Evropi.

Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski Mostar/Printscreen

Poslije Sarajeva, slovenački trener Simon Rožman preuzeo je mostarski Zrinjski, drugi klub iz Bosne i Hercegovine umjesto doskorašnjeg stratega "plemića" Igora Štimca.

PRVI UTISCI

"Najprije hvala svima. Odlično se osjećam i svi u klubu su nas doista lijepo primili. Hvala upravi na povjerenju. Prvi utisci su upravo onakvi kakve bi svaki trener samo poželio", rekao je Rožman za klupsku televiziju.

VISOKA OČEKIVANJA I POBJEDNIČKI MENTALITET

"Apsolutno sam svjestan visokih očekivanja i zato je ovo za mene jedan veliki izazov. Već sam na konferenciji za medije rekao da ova ekipa i klub godinama grade mentalitet pobjednika; to nije od juče. Sve se to radilo godinama i zato je klub organizaciono ovako posložen, a svi ljudi u njega daju cijelo svoje srce. Svi mi koji dolazimo u ovu privilegovanu situaciju moramo dati svoj maksimum. Nadam se da ćemo svi zajedno, naravno s igračima, na terenu pokazati ono što treba i vjerujem da možemo napraviti odličan rezultat te ostvariti jako dobru sezonu".

TRENERSKO ISKUSTVO

"Kad mi spomenete brojku od 397 utakmica, odmah se osjećam jako staro (smijeh). Da, iza sebe već imam doista puno utakmica. Počeo sam jako rano u seniorskom fudbalu, s 31 godinom, tamo negdje 2014, a prije toga sam proveo 11 godina kao voditelj Akademije. Smatram da s jedne strane imam dovoljno iskustva, a s druge strane dovoljno energije, te da uvijek maksimalno poštujem klub u kojem radim. Mislim da smo u svim klubovima u kojima smo bili napravili određeni pomak. Slažem se da rezultat ponekad izostane, ali sve u svemu, uvijek smo radili za klub, što smatram izuzetno bitnim. Uvijek smo imali korektan i fer odnos".

O TROFEJIMA I MOTIVACIJI

"Veselim se Evropi, evropska takmičenja su uvijek nešto posebno. Što se tiče trofeja, do sada ih imam dva, pa se nadam da će se sljedeće sezone vitrina biti bogatija ako govorimo o ličnoj statistici. Ipak, ne volim pričati o tome jer uvijek govorim o klubu i o svojim igračima. Oni su uvijek najzaslužniji, naravno uz podršku navijača. Kada se stvori ta energija, uvijek se mogu napraviti velike stvari".

O ODNOSU S IGRAČIMA

"Pristup uvijek malo zavisi od situacije, ali apsolutno sam prirodan i onakav kakav jesam. Želim im uvijek biti blizak, pogotovo zato što smo mi ti koji im pokazujemo put, ispravljamo ih i želimo izvući maksimum iz njih. Moram reći da ni u jednoj ekipi dosad nisam imao nikakvih problema s odnosima. Naravno da se zna da tražim red, rad i disciplinu, ali to nije floskula, to je doista tako. Jako puno polažem na rad, s njima sam praktički 24 sata dnevno i tako se želim i ponašati prema njima. Želim da osjete maksimalnu podršku, ali mislim da je suština trenera pokazati im smjer kako želimo funkcionisati, kako bi oni svoj potencijal i kvalitet najbolje prezentovali na terenu. Kad se sve to posloži i napravi dobar ambijent za njih, onda i rezultati dolaze sami po sebi".

RADOHOLIČAR

"Mislim da je danas najbitnija karika u trenerskom poslu to da si posvećen. Ako nisi takav, teško je. S jedne strane pratiš trendove, a s druge je naš posao toliko ozbiljan i meni toliko drag jer ima jako puno komponenti na koje želimo uticati - od medijskih stvari, preko kondicije, tehnike, taktike, pa do analize protivnika i pripreme za utakmicu. Ima strašno puno posla. Jednostavno to volim raditi, želim biti posvećen i zanima me svaki detalj. Mislim da smo u dosadašnjoj karijeri pokazali da je puno igrača pod našim vodstvom došlo do većeg nivoa. Da bi se na kraju napravio rezultat, sve mora biti posloženo. Nije uvijek sve samo do trenera; kad je klub posložen kako treba i kad vlada pozitivna atmosfera, onda je i radost puno veća. Apsolutno nisam sebičan niti imam ego da mislim kako sam ja najbitniji, nego mi je važno da svi funkcionišemo na način na koji se dogovorimo. Volim raditi, posvećen sam tome i nadam se da će se to prezentovati na terenu kroz igru kojom će navijači biti zadovoljni, a na koncu i kroz rezultat".

O STRUČNOM ŠTABU

"Uvijek kada kao trener dolaziš u novi klub, želiš imati bliske saradnike koji već znaju tvoj proces rada, program i ponašanje. To je jako bitno jer je onda puno lakše prenijeti ideje ostatku štaba. Imamo sve detaljno isplanirano u smislu periodizacije - šta, kako i gdje - i onda je to puno lakše provesti na samom terenu i prenijeti igračima. Ti ljudi su od mog povjerenja, ljudi od struke i teški profesionalci. S druge strane, u štabu uvijek želim imati i ljude iz grada koji 'dišu' za klub, jer su bliski s ljudima ovdje i imaju puno informacija o samoj ligi. Nisam ni ja ovdje nov, ali taj segment je jako koristan i mislim da ćemo odlično sarađivati. Meni je najbitnija lojalnost, uz profesionalnost i stručnost".

O ZRINJSKOM IZ PERSPEKTIVE RIVALA

"Iz naše perspektive, Zrinjski je uvijek bio klub koji se svojim uspjesima postavio ispred svih ostalih ekipa. Taj uspjeh, niz godina i kontinuitet kluba... Naravno da ti kao rival, gledajući s terena, želiš pobijediti svakoga. Mi smo tada više razmišljali u smislu same igre, na koji način se suprotstaviti, ali što se tiče same Premijer lige Bosne i Hercegovine, znamo koliki uticaj naš klub ima u prvenstvu, regiji, pa na kraju i u Evropi. Kada si u Evropi, to znači da si bitan i takmičarski uspješan. Nadam se, i čvrsto vjerujem u to, da ćemo taj kontinuitet moći gurati i dalje".

IGRAČKI KADAR I VIZIJA KAKO TREBA IGRATI

"Statistika puno toga kaže, nešto su lični utisci, a jedno je gledati sa strane dok je sasvim drugo kad si unutra. Apsolutno želimo maksimalno zadržati taj dio pobjedničkog karaktera ekipe. Što se samog sadržaja igre tiče, mislim da svaki trener ima svoje viđenje i svoj put. Želimo igrati ofanzivno, stvarati dosta prilika, a s druge strane želimo biti kompaktni i organizovani kako bi protivnik imao što manje situacija pred našim golom. Na kraju dana svim trenerima sudi rezultat, ali ja sam možda malo više opterećen samim sadržajem i uvijek ćete me čuti da pričam o tome, jer je to dio u kojem mogu pomoći. Ako se te ideje provedu i sve se zajedno poklopi, onda na kraju dođe i rezultat".

PRVI RIVAL U EVROPI JE VALUR

"Da budem iskren, u ovom trenutku se najviše fokusiramo na naš početak - da sve bude spremno kako treba i da svaki detalj bude na maksimalnom, evropskom nivou, jer mi želimo biti i jesmo takav klub. Što se tiče samog rivala, organizaciono je to malo teža varijanta zbog samog puta i vještačke trave. No, znamo da u Evropi nema kiksa, igra se na ispadanje. Dobra stvar je što se igraju dvije utakmice, a mi ćemo u svakoj ići na pobjedu, bez obzira na protivnika. Po meni nema lakih i teških rivala. Ako nam je cilj grupna faza, ko god se nađe ispred nas, moramo ga proći i tako ćemo se postaviti od prvog dana".

PLAN LJETNJIH PRIPREMA

"Jako se veselim što ću od prvog dana uživo upoznati igrače. Vidjeli smo se puno puta kao rivali, a sada ćemo dijeliti svlačionicu. Jedva čekam da prozivka i sve ostalo počne. Naravno da ćemo u hodu rješavati stvari vezane uz štab, što je normalno kada dođeš u novi klub, ali to me uopšte ne brine. Prvu sedmicu ćemo provesti ovdje u Mostaru i odraditi uvodni dio, a nakon toga idemo u Međugorje u dva navrata po sedmicu dana. Imamo već isplanirane dvije utakmice, protiv Sarajeva i Širokog Brijega, a u planu su još dvije koje još nisu službeno potvrđene. Osnovni cilj je da već na prvoj utakmici budemo u pravoj formi. Možda ne na top nivou, jer to dolazi s vremenom, ali na nivou koji očekujem, želim i koji će biti dovoljan za prolazak. A kada počne prvenstvo, slijedi maksimalan fokus na oba fronta. Veselim se radu, mislim da imamo dobru ekipu, karakterne momke te odličan spoj mladosti i iskustva. Karakter ove ekipe nikada nije bio upitan i nadam se da će igrači uživati u sadržaju rada, da će imati osmijeh na licu i da ćemo na kraju svi biti zadovoljni".

POJAČANJA

"Ovih dana razgovaramo s još nekoliko igrača. Normalno je da je kostur tima već napravljen, ali s druge strane, uvijek je potrebno ubrizgati malo nove energije, pogotovo na nekim pozicijama gdje smatram da se trebamo dodatno pojačati. Vjerujem da ćemo na kraju složiti ekipu koja će biti konkurentna na svim frontovima koji nas očekuju."

PRIVATNO NEZANIMLJIV

"Privatno sam vjerovatno prilično nezanimljiv široj javnosti jer sam potpuno posvećen poslu; kod mene je to relacija kuća-posao, kuća-posao. Po duši sam sportista pa volim rekreaciju sa svojim saradnicima. Gdje god smo radili u inostranstvu, bili smo maksimalno fokusirani na posao i posvećeni tim putovanjima, Evropi i svemu što to nosi, tako da se ovaj drugi dio života malo makne u stranu. Sigurno da odlazak od porodice nije lak, ali oni su već navikli na taj ritam. Nadam se da će me ljudi ovdje normalno prihvatiti. Nisam tip koji se puno druži ili često izlazi napolje, više sam okrenut sebi i razmišljanju o svojim igračima, tako da me se najprije može sresti na nekom sportskom terenu".

(MONDO)