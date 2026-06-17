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Zrinjski ide na Island, Velež imao više sreće od Sarajeva!

Zrinjski ide na Island, Velež imao više sreće od Sarajeva!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Održan žrijeb drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, bh. predstavnici satnali protivnike.

Sarajevo Velež Zrinjski protivnici u drugom kolu kvalifikacija Izvor: Printscreen/YouTube/UEFA TV

Nakon Borca koji je saznao šta ga čeka u slučaju da ne prođe bugarski Levski, svoje protivnike u drugom kolu kvalifikacija dobili su i ostali bh. predstavnici.

Sarajevo je u prvom kolu igra protiv Inter Turkua, a ukoliko prođe finskog predstavnika u drugom kolu ga čeka pravi "pakao"! Žrijebom u Nionu određeno je da im protivnik bude turski Bašakšehir.

Turski predstavnik je domaćin u drugom kolu kvalifikacija, a revanš bi se igrao u Sarajevu.

Velež, koji u prvom kolu igrati protiv moldavskog Milsamija, imao je na žrijebu malo više sreće od Sarajlija. Ukoliko prođu u drugo kolo sastaće se sa slovačkom ekipom DAC Dunajska Streda. Slovaci su domaćini, a revanš je takođe u BIH.

Izvor: Printscreen/YouTube/UEFA TV

Zrinjski kao pobjednik Kupa BIH takmičenje u Evropi počinje od drugog kola, a sada zna i protiv koga će igrati. "Plemići“ su izvukli Valur i u prvom meču gostovaće na Islandu, a potom igrati revaš u Mostaru.

Izvor: Printscreen/YouTube/UEFA TV

Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu na rasporedu su 23. Jula, a revanši sedam dana kasnije.

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Tagovi

FK Sarajevo FK Velež HŠK Zrinjski Konferencijska liga fudbal

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