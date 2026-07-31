Bogdan Bogdanović otvorio dušu o Partizanu: "Dok god igram, ta želja postoji"

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović govorio je o odmoru u Crnoj Gori, o NBA ligi i onome što najviše zanima Grobare - povratku u Partizan.

Izvor: MN PRESS

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović trenutno boravi u Crnoj Gori, gdje održava formu za početak sezone, ali i obaveze u nacionalnoj selekciji. Košarkaš Hjustona otkrio je zbog čega voli Herceg Novi, u kojem trenutno trenira i ljetuje, osvrnuo se i na novi klub, ali je govorio i o temi koja navijače Partizana ponajviše zanima - povratak u slavni dres.

"Nije mi prvi put da sam ovdje. Pokojni trener Duško Vujošević bio je jedan od prvih koji me je uputio ka Herceg Novom, pokazao mi i grad i mjesto. Volim da dođem, svako ljeto provedem određeni period u Crnoj Gori, pa mi je veliko zadovoljstvo što sam ponovo tu", rekao je Bogdanović o dolasku u Crnu Goru, u razgovoru za RTHN.

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"Mašta je uvijek tu. Ako si jednom bio u Partizanu, uvijek si u Partizanu. Dok god si aktivan igrač, Partizan želi da vrati svoje bivše igrače jer zna koliko su se dali tom klubu. Partizan je posebno mjesto, a gdje će nas put nanijeti - vidjećemo. Sada sam potpisao za Hjuston i moja glava je u potpunosti tamo, ne mogu da razmišljam o tome šta će biti za dvije, tri ili četiri godine. Za ovu sezonu očekujem prije svega da budem zdrav, da napravimo timski uspjeh i da dođem u priliku da se borim za NBA prsten. To bi bio ogroman korak naprijed."

Bogdanović je silno želio ostanak u NBA ligi, odigraće 10. sezonu u najjačem takmičenju na svijetu. Iako su se spominjali dolasci u Evropu, ostanak "preko bare" je ono što je kapiten Orlova priželjkivao.

Šta Bogdan Bogdanović poručuje mladim generacijama? "Poručio bih im da slijede svoje srce, da rade ono što vole i vjeruju u svoje snove. Sport je jedno divno mjesto gdje je pravda najdostižnija u ovom svijetu. Nije uvijek tako, ali jeste u većini slučajeva. Neka vjeruju, neka rade i prije svega, neka budu dobri ljudi."

"Kao i uvijek - novi ugovor, novi izazov i nova ekipa. Potpisao sam za Hjuston, zadovoljan sam i vidjećemo šta ova godina nosi. Nadam se da će mi i ovaj početak priprema ovdje donijeti sreću. Godine u NBA ligi naučile su me da mora da se radi na svim segmentima igre, ali najvažniji su disciplina i kontinuitet. I dalje se trudim da ostanem maksimalno disciplinovan prema igri, pa ćemo vidjeti dokle će me to dovesti."

Olimpijske igre su još svježe

Vidi opis Bogdan Bogdanović otvorio dušu o Partizanu: "Dok god igram, ta želja postoji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 19 19 / 19

Reprezentacija Srbije napravila je dva velika uspjeha, postala je vicešampion svijeta u Manili 2023, a godinu dana kasnije osvojila je i treće mjesto u Parizu na Olimpijskim igrama. Baš trenutak kad su Orlovi pobijedili Njemačku u borbi za bronzu ostao je najupečatljiviji Bogdanoviću.

"Nisam još naučio da gledam na prethodne uspjehe, uvijek sam fokusiran na to šta je sljedeće i imam to uzbuđenje pred nove izazove. Ako bih nešto izdvajao, sigurno je to posljednji uspjeh, odnosno Olimpijske igre u Parizu, jer je to još najsvježije. Uvijek imam velika očekivanja od sebe, jer morate imati velike ciljeve da biste stvarali velike rezultate. Vodim se tim mentalitetom, pa dokle god doguram. To je sport."

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(MONDO)