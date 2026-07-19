Bogdanović morao da se oglasi: Podelio Đokovićev snimak da svi vide kakvog šampiona imamo

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović imao je poruku za najboljeg srpskog sportistu svih vremena.

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Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović oglasio se zbog najboljeg srpskog sportiste svih vremena, Novaka Đokovića. Vlasnik 24 velike titule trenutno se nalazi u Njujorku gdje je gost na "Fanatics Festivalu", tokom kog je gostovao poznatom američkom komičaru i glumcu Kevinu Hartu.

Da nije teniser, Novak bi sigurno bio košarkaš, a koliko je talentovan za sport koji mu je velika ljubav, pokazao je na terenu. Đoković je šutirao trojke i imao perfektan učinak 3/3. Odmah se javio srpski "snajper" Bogdan Bogdanović.

"U farmerkama i džemperu, pravi šuter", napisao je novi igrač Hjustona uz video na kojem Novak ne promašuje.

Bogdanović i Đoković su se družili ovih dana u Americi, a pretpostavlja se da će biti elitnog društva koje će sa tribina pratiti utakmicu finala Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije. Takođe, jedan od najboljih srpski šuter prisustvovao je premijeri dokumentarca "Novak Đoković: The Wolf in Winter".

Što se tiče Bogdana, on je konačno odlučio gdje će nastaviti karijeru, pošto je potpisao jednogodišnji ugovor sa Hjustonom. To mu garantuje NBA penziju, a očekuje se da se poslije završenih obaveza oko novog kluba pridruži reprezentaciji Srbije, koja u avgustu nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.