Bogdanović morao da se oglasi: Podelio Đokovićev snimak da svi vide kakvog šampiona imamo

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović imao je poruku za najboljeg srpskog sportistu svih vremena.
Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović oglasio se zbog najboljeg srpskog sportiste svih vremena, Novaka Đokovića. Vlasnik 24 velike titule trenutno se nalazi u Njujorku gdje je gost na "Fanatics Festivalu", tokom kog je gostovao poznatom američkom komičaru i glumcu Kevinu Hartu.
Da nije teniser, Novak bi sigurno bio košarkaš, a koliko je talentovan za sport koji mu je velika ljubav, pokazao je na terenu. Đoković je šutirao trojke i imao perfektan učinak 3/3. Odmah se javio srpski "snajper" Bogdan Bogdanović.
"U farmerkama i džemperu, pravi šuter", napisao je novi igrač Hjustona uz video na kojem Novak ne promašuje.
In jeans and sweater,— Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde)July 18, 2026
real shooter
@DjokerNolehttps://t.co/XlnHyKeljV
Bogdanović i Đoković su se družili ovih dana u Americi, a pretpostavlja se da će biti elitnog društva koje će sa tribina pratiti utakmicu finala Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije. Takođe, jedan od najboljih srpski šuter prisustvovao je premijeri dokumentarca "Novak Đoković: The Wolf in Winter".
Što se tiče Bogdana, on je konačno odlučio gdje će nastaviti karijeru, pošto je potpisao jednogodišnji ugovor sa Hjustonom. To mu garantuje NBA penziju, a očekuje se da se poslije završenih obaveza oko novog kluba pridruži reprezentaciji Srbije, koja u avgustu nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.