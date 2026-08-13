Lana Pudar u polufinalu Evropskog prvenstva

Polufinale je na programu večeras od 18.51.

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Najbolja bh. plivačica Lana Pudar izborila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva u disciplini 100 metara delfin.

U konkurenciji od 46 takmičarki, mlada Mostarka je kroz najjaču kvalifikacionu grupu stigla do 13. mjesta u ukupnom plasmanu, te se našla među najboljih 16 koje će nastaviti "potjeru" za medaljom. Stazu je isplivala za 58,45 sekundi, što je bilo dovoljno za peto mjesto u njenoj grupi, odnosno 1,69 sekundi zaostatka za vodećom.

Najbolje vrijeme kvalifikacija ostvarila je Belgijanka Ros Vanoterdijk (56,76), ispred Njemice Angeline Keler (56,77) i Čehinje Barbore Semanove (57,43).

Borba za finale na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima, koje se održava u Parizu na rasporedu je večeras od 18.51.

Podsjetimo, prije dva dana Lana Pudar plivala je na 50 metara u disciplini leptir, ali nije se proslavila. U kvalifikacijama je ostvarila tek 36. rezultat.

Osim Lane, na EP su danas nastupili i Jovan Lekić i Kenan Dračić u kvalifikacijama na 200 metara slobodno, ali nisu uspjeli da upišu zapaženiji rezultat. Lekić je bio 41, a Dračić tek 56.