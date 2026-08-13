Goran Ivanišević: "Novak je najveći, ali prije bih Nadalu povjerio život"

Goran Ivanišević ističe da je Novak Đoković najveći teniser, ali ne bi mu povjerio život kao Nadalu.

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Slavni hrvatski teniser i trener Goran Ivanišević brinuo je o karijeri Novaka Đokovića od 2019. do 2024. godine i mogao je izbliza da se uvjeri u to zašto je jedan od najboljih sportista svih vremena. Ivanišević je više puta govorio o tome da je kod Đokovića vidio nevjerovatnu strast prema tenisu, predanost kakvu niko nema, tako da najveću razliku pravi upravo mentalna snaga.

"Po temperamentu mi je jako sličan, sličan je to mentalitet, prostor, jezik... Njega od ostalih na vrhu izdvaja mentalna snaga. Kad biste poređali sto igrača, a da ne znate ko je ko, po tenisu bi svi bili jako slični, ne biste znali ko je prvi, a ko stoti. Ali kad počne meč, kad su važni udarci i poeni, onda se vidi ta razlika. On je ekstrem, genijalac koga ne možeš ni pokušati da razumiješ jer se pogubiš", ispričao je Goran Ivanišević za "24sata.hr".

Znao je Ivanišević da istrpi mnogo toga tokom saradnje sa Đokovićem, pa i teške riječi koje je znao srpski teniser da uputi svom stručnom štabu, međutim sve to je i najavio prije nego što su počeli da rade zajedno. I to "Zec" nikad nije uzeo za zlo.

"On je meni rekao na startu saradnje da ne može da radi s njim neko ko ne može da shvati njegova ludila. Ta komunikacija s njim, pogotovo tokom mečeva, izgleda jako haotično - ali to je način na koji se on prazni. Ja ga pola od onoga što mi viče na tako velikom terenu ne razumijem, ne čujem ga uopšte. Nije lako popeti se na vrh, a još je teže opstati tako dugo", rekao je on.

"Ljudi ne razumiju Đokovića"

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Pet godina saradnje nije malo, umorili su se i Đoković i Ivanišević na kraju i odlučili da se rastanu, a hrvatski trener objašnjava da mnogo toga ljudi ne razumiju o najboljem teniseru svih vremena.

"Prvo, on je osoba koju ljudi percipiraju prema onom što vide na terenu, a to je pogrešno. On je veliki zafrkant i osoba koja želi da pomogne. Osnovao je tenisko udruženje, fondacije, pomaže svima, nema toga kome nije pomogao", rekao je Ivanišević koji je i sam "kudio" Đokovića za neke stvari.

"Za svakoga ima vremena i savjet, nekoliko puta sam negodovao jer bi se pola sata prije meča bavio svima okolo, ali to je on. I onda ljudi kažu vidi ga, dere se... Takav je, dere se, on je osoba koja kaže ono što drugi misle, i onda oni ispadaju bolji - a nisu bolji od njega, samo ćute... Sad izlazi taj njegov dokumentarac, jako me zanima kako će to izgledati", dodao je "Zec" koji je pomogao srpskom asu da dođe do čak devet grend slemova.

Samo mu život ne bi povjerio

Više puta je Ivanišević isticao da je Novak Đoković za njega najveći teniser svih vremena i oko toga nema nikakvu dilemu. Ali, kada bi mu "život bio na talonu", kaže da bi jednom njegovom rivalu dao šansu da ga brani.

"Novak je za mene jedan od najvećih sportista u istoriji, a ubjedljivo je najveći teniser. Ako uzmemo Federera koji najljepše igra, i koga je lijepo gledati i kad igra loše, pa Nadala koji uvijek daje sve od sebe i kome bih ja povjerio meč kad bi mi život od toga zavisio... Novak je najkompletniji, on igra najbolji tenis. Đoković je baš poput ajkule ili zmije, uhvati i samo te davi, nema povratka", zaključio je Ivanišević.

Gdje je sada Ivanišević?

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Trenutno, Goran Ivanišević brine o karijeri francuskog tenisera Artura Fisa, nakon što su njegovi prethodni angažmani sa Stefanosom Cicipasom i Jelenom Ribakinom bili potpuni fijasko. Fis je ove godine inače osvojio Barselonu, igrao je finale Dohe, pa polufinale Madrida, dok je sada u Montrealu zaustavljen u četvrtfinalu protiv Hodara.

Fis (22) je trenutno 24. teniser na svijetu i Ivanišević je uvjeren da neće proći dugo dok ne dođe do najboljih 10.