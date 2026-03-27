"Slušam šta pričaju o Novaku, da li ti stručnjaci gledaju tenis?": Ivanišević održao lekciju zbog Đokovića

Goran Ivanišević održao je lekciju svima onima koji otpisuju Novaka Đokovića i tvrde da treba da ide u penziju

Može li Novak Đoković da dođe do 25. grend slem titule? To je nešto što mu je važan cilj, a Goran Ivanišević vjeruje da je to moguće. Ne otpisuje najboljeg igrača svih vremena i uvjeren je da je sve moguće. Posebno pošto zna o kakvom perfekcionisti se radi.

"Da nisam bio sa Novakom možda bih rekao da nije moguće, ali pošto ga poznajem i gledam već godinama... Kod njega ne postoje riječi 'ne mogu' i 'nemoguće'. Ne postoje te riječi u njegovom rječniku. Naravno da je moguće. Kada se sjetim finala u Australiji, on je tu i ne možeš da ga otpišeš. Ako je u glavi spreman i fokusiran, to je to", rekao je Ivanišević za "Sport klub".

Objasnio je i kako Novak nalazi motivaciju da igra tenis, a uskoro puni 39 godina.

"Slušam razne, da tako kažem stručnjake, stalno ga neko otpisuje. Ne znam da li ti ljudi uopšte gledaju i razumiju tenis. Novaka pokreće to što voli tenis, voli da bude na terenu, da se takmiči i pobjeđuje. Čuo sam da planira da igra do Olimpijskih igara 2028. godine, a do toga ima još vremena. Uvijek će biti pri vrhu. Pogledajte koliko je turnira igrao prošle godine, treći je na svijetu. Koliko god da se priča", jasan je Ivanišević.

"Fis ima potencijal za Top 5"

Ivanišević je od skoro dio tima Artura Fisa, talentovanog francuskog tenisera koji ima predispozicije da bude u vrhu. Zbog poziva Ivana Cinkuša je sada sa njim u timu.

"Cinkuš je njegov trener već dvije godine, mi smo prijatelji 25 godina, razumijemo se i važno je da kao dva trenera imamo isto mišljenje kako bismo mogli da se nadopunjujemo. Artur je jedan od najtalentovanijih mladih tenisera, prije povrede je bio 14. na svijetu, nije igrao sedam mjeseci. Vidim ga u prvih pet, ima ogroman kvalitet. Kada će to ostvariti? Nadam se uskoro, ali nema pritisak. Dopada mi se projekat, prvi put radim sa tako mladim igračem i to mi je oduvijek bila želja. Zanimljiv je igrač, dopada mi se njegov stil, ima još stvari koje treba da unaprijedi, ali je sve za sada veoma dobro", zaključio je Ivanišević.