"Odmah mogu u penziju, ako budem mislio o Novaku": Goran Ivanišević očajan i brutalno iskren

Hrvatski trener Goran Ivanišević doživio je dva neuspjeha nakon saradnje sa Novakom Đokovićem.

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Goran Ivanišević podsjetio se saradnje sa najboljim teniserom ikada sa kojim je zajedno osvojio devet grend slemova. Hrvatski stručnjak je nakon raskida saradnje sa Srbinom imao dva trenerska razočarenja, ali nije klonuo duhom i kaže da ima još štošta da pruži tenisu.

Ivanišević je pet godina radio sa Đokovićem, da bi pokušao sa Elenom Ribakinom i Stefanosom Cicipasaom, ali u oba slučaja su sporedne stvari uticale na to da dobije otkaz.

Saradnja sa Đokovićem neponovljiva

Srbin i Hrvat su saradnju prekinuli u aprilu 2024. godine, da bi Đoković u jednom periodu angažovao nekadašnjeg rivala Endija Mareja, ali i to je potrajalo tek nekoliko mjeseci.

"Mislim, Novak je osvojio sve, osvojili smo, ne znam, devet grend slemova zajedno. Oborio je sve rekorde. Bio sam svjedok nevjerovatnih stvari sa najboljim teniserom u istoriji", rekao je Ivanišević u intervjuu za "First and Red".

Uprkos tome što još uvijek nije našao svoje "mjesto pod suncem" nada se da će to biti uskoro.

"Ali volim da radim, volim da radim ovaj posao, i za mene je to... Ako ću razmišljati kako sam radio sa Novakom, kako mogu da radim sa bilo kim drugim, onda više nikada neću raditi u tenisu, onda bi možda trebalo da se penzionišem, ali ne razmišljam tako", kaže Goran.

Ivanišević i Đoković ostali su veliki prijatelji i njegova želja da nastavi da se bavi trenerskim poslom se ne dovodi u pitanje.

"Moj period sa Novakom, prelijepih pet godina, nikada neću zaboraviti, ostali smo prijatelji, uvijek ćemo biti prijatelji, i to je sada završeno, znate, vrijeme je za sadašnjost i volim da budem na teniskom terenu. Mislim da još uvijek imam šta da pružim tenisu i da naučim nekoga ako će slušati i sarađivati.“

Ivanišević kao trener

Ivanišević je počeo da se bavi trenerskim poslom 2013. godine kada je sarađivao sa zemljakom Marinom Čilićem, kome je pomogao da osvoji prvu grend slem titulu na US Openu 2014. godine. Potom je sarađivao sa Tomašem Berdihom i Milošem Raonićem, da bi 2019. stigao u tabor Novaka Đokovića.

Osvojili su devet grend slemova - po tri titule na Australijan Openu i Vimbldonu, dvije na Rolan Garosu i jednu na US Openu. Nije imao prevelikog uticanja na igru Ribakine i Cicipasa jer nije ni dobio šansu da nametne svoju trenersku filozofiju.

