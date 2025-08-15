"Šta ako mi neki ludi Srbin priđe i ubije me": Ivanišević raskinuo prijateljstvo s Bobom poslije ovoga

Goran Ivanišević je krajem 1991. godine dao kontroverzan intervju u Švedskoj u kome je istakao da se plaši za život, dodavši takođe i da prekida prijateljstvo sa onima koji igraju za Dejvis kup reprezentaciju Jugoslavije. Kao što je Boba Živojinović.

Slavni hrvatski teniser Goran Ivanišević bio je u centru pažnje tokom 1991. godine kao jedan od najboljih sportista Jugoslavije, posebno kada je na Australijan openu došlo do sukoba na tribinama. Hrvatski navijači - i oni koji su bili za očuvanje zajedničke države - tukli su se na mečevima Ivaniševića i Prpića, što je izazvalo oštre reakcije tenisera. Uostalom, poručio je tada Ivanišević da se zato "stidi što je Hrvat", međutim vrlo brzo je promijenio ploču.

U narednih nekoliko mjeseci Ivanišević je stao uz Hrvatsku i zbog toga je bio na meti navijača porijeklom iz Srbije, i onih koji nisu bili za rasparčavanje Jugoslavije, tako da je imao i posebno obezbjeđenje uz sebe. To je posebno bilo izraženo tokom turnira u Švedskoj u oktobru 1991. godine.

Njegov intervju koji je dao za tamošnju televiziju, baš na temu sukoba u Jugoslaviji, izazvao je bijes i gnjev, tako da su organizatori morali da reaguju i Goran Ivanišević je dobio obezbjeđenje na mečevima.

Čime je Ivanišević iznervirao Srbe?

Ivanišević je pobijedio Gija Foržea i plasirao se u četvrtfinale turnira u Švedskoj, kada su primijećeni policajci na tribinama. Zbog toga je hitno reagovao direktor Johan Flink i objasnio zašto je morao to da uradi: "Nije bilo nikakvih direktnih prijetnji, ali smo odlučili da pojačamo obezbjeđenje kada igra Ivanišević", rekao je Flink koji je dodao da je razlog intervju koji je dao za jednu TV i koji bi "mogao dovesti do burne reakcije Srba u Švedskoj", pisala je "Borba" u svom izdanju od 26. oktobra 1991.

"Bolje je ne igrati ni za koga, nego za Jugoslaviju", rekao je tada Goran Ivanišević i dodao da ga jako brine ono što se dešava kod kuće: "Nikada ne znate šta može da se desi. Moguće je da mi neki Srbin priđe i ubije me. Tu ima toliko ludih ljudi... Bolje je o tome uopšte ne razmišljati."

Puklo prijateljstvo sa Bobom Živojinovićem

U vrijeme ove izjave, Ivanišević je i dalje mogao da igra nesmetano i putuje zbog jugoslovenskog pasoša, a isticao je da ne predstavlja tu zemlju - nego Hrvatsku. Ali, bio je umjeren u svojim izjavama sve do pomenutog intervjua u Švedskoj koji se pročuo u Jugoslaviji, kada je čak i istakao da okončava prijateljstvo sa Slobodanom Bobom Živojinovićem.

"Ivanišević je švedskim novinarima rekao da se u ovakvoj situaciji lako kvare i prijateljstva. Novinar ga je pitao kakvi su njegovi odnosi sa dosadašnjim drugom iz reprezentacije Slobodanom Živojinovićem", piše "Borba" i dodaje izjavu Ivaniševića.

"Bili smo dobri prijatelji i on je zaista izvanredan momak. Ali, nije bio u pravu kada je odlučio da u ovakvoj situaciji igra za Dejvis kup reprezentaciju Jugoslavije. Mislim da ubuduće naši odnosi neće biti toliko prijateljski koliko su bili", naglasio je tada "Zec", a ne znamo da li se u međuvremenu nešto promijenilo.

Šta je Ivanišević uradio za Hrvatsku?

Goran Ivanišević je pod zastavom Hrvatske osvojio dvije olimpijske bronze - u muškom singlu i dublu - dok je takođe osvajao i Hopman kup 1996. i Dejvis kup 2005. godine. Najveći je teniser u istoriji Hrvatske, a zauvijek će se pamtiti njegova pobjeda na Vimbldonu 2001. godine, što je jedan od najvećih šokova u istoriji sporta.

Tada je kao teniser sa specijalnom pozivnicom uspio da sruši Safina, Henmana, pa na kraju i Patrika Raftera u nezaboravnom finalu 3:2.