Goran Ivanišević bijesan odlazi da nađe Muratoglua: "Hoću da ga sretnem, recimo to tako"

Kratku i već prekinutu saradnju Gorana Ivaniševića i grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa obilježila je i oštra izjava hrvatskog trenera o fizičkoj i mentalnoj spremi svog igrača.

Reagujući na nju, poznati trener Patrik Muratoglu je oštro kritikovao Ivaniševićeve riječi, na šta je Hrvat sada odgovorio. I to takođe veoma oštro.

"Pričaću sa njim kada se sretnemo, to je sigurno. To se ne radi. Ako ima problem sa mnom, trebalo bi da me pozove i da mi kaže šta misli o meni, ja ću reći šta mislim o njemu... A, bolje da sada ne govorim šta mislim o njemu", kazao je Ivanišević u emisiji "FirstandRed".

"Sada neću da glasno pričam, a ako budem išao u Toronto i Sinsinati najviše će me interesovati da vidim Muratoglua. Recimo to tako. Pričao bih sa njim, objasnili bismo neke stvari. Nikad nisam imao problem ni sa jednim trenerom, trebalo bi da se podržavamo međusobno, a ne da na internetu pričamo jedni o drugima", dodao je bivši trener Novaka Đokovića.

Šta je Muratoglu rekao o Ivaniševiću?

Kada je pročitao šta je Ivanišević sve rekao o Cicipasu, Muratoglu je na svom Instagram nalogu napisao otvoreno šta misli.

"Vidio sam oštre riječi Gorana Ivaniševića o Stefanosu i moram da kažem da taj nivo kritikovanja ne spada u 'treniranje'. Posebno kada ste tek počeli da radite sa igračem. Uloga trenera je da podiže, podržava i vodi, a ne da ruši igrača. Poštovanje i povjerenje bi uvijek trebalo da budu na prvom mjestu", napisao je bivši trener Serene Vilijams, Grigora Dimitrova, pa i Stefanosa Cicipasa, između ostalih.

Zbog ovih Ivaniševićevih riječi nastao haos

"Jednostavno je i nije jednostavno. Pričao sam sa njim dosta puta. Ako uspije da riješi neke stvari van tenisa, onda ima šanse i vratiće se tamo gdje mu je mjesto, jer je on predobar igrač da bi bio van top 10. Ako to ne uspije, nema nikakve šanse. Moje zaduženje je da mu napravim na terenu neke tehničke stvari, to je najlakše popraviti, to drugo, on mora sam. Hoće li uspjeti, iskreno želim da uspije, bio tu ja ili ne", kazao je Ivanišević o Cicipasu za "Sport klub" na početku njihove saradnje, koja je krajem jula zvanično prekinuta.

