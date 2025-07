"Neću diktatore u svojoj blizini": Da li je Cicipas nagovijestio kraj sa Ivaniševićem?

Grčki teniser Stefanos Cicipas otkrio je šta očekuje od svojih saradnika, da li je ovo poruka Ivaniševiću?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Dosta bure se diglo oko izjave Gorana Ivaniševića o Stefanosu Cicipasu za koga je rekao kako nikada nije vidio nespremnijeg igrača. Grk se nakon razočarenja na Vimbldonu vratio u domovinu i u razgovoru za tamošnju "Gazetu" poručio: "Ne želim autoritarne ljude za partnere". Nema sumnje da će ova njegova poruka izazvati dosta reakcija u javnosti.

Cicipas godinama radi sa kondicionim trenerom Frederikom Lefevrom i siguran je da će sa njim sarađivati i u budućnosti. Šta zapravo traži od svojih saradnika među kojima je odnedavno i nekadašnji trener Novaka Đokovića i šta ga motiviše da nastavi dalje?

Stefanos Cicipas

Izvor: MN PRESS

"Kada radim sa pravim ljudima koje ja biram i sa kojima se osjećam komforno. To ne znači da prestanem da treniram kad god želim ili da sam odredim koliko ću da vježbam, to su oni koji imaju zajedničku liniju, koji znaju koliko naporno radimo i šta želimo da postignemo kroz rad koji ulažemo, ali i da održavaju prijateljsku atmosferu tokom svega toga. Veoma je teško imati diktatore i ljude koji negativno govore i ne osjećate se kao da su vam bliski kao porodica. Mogućnost da iz ovoga izgradim porodicu, ljude koji neće samo raditi sa vama na teniskoj strani već će vam biti i prijatelji nakon karijere je nešto što zaista želim da izgradim. Mog trenera Freda želim da sačuvam do kraja života. On nije samo osoba koja će biti sa mnom narednih 10 godina, on je član moje porodice," rekao je Cicipas, ali nije konkretno spomenuo Ivaniševića.

Šta je rekao Goran Ivanišević?

Hrvatski trener je podigao dosta prašine rečima koje uputio svom učeniku preko medija, a mnogi smatraju da je preterao.

"On želi, ali ne radi ništa. Sve 'hoću, hoću', ali ne vidim ja taj pomak. Hoće li to uspjeti, mora da riješi ta leđa. Šokirao sam se, nikada nisam vidio nespremnijeg igrača u životu. Ja sa ovim koljenom sam spremniji troduplo od njega. Ne znam šta je on radio godinu, ali ovo je baš loše", rekao je Ivanišević.