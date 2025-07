"Nikad nisam vidio nespremnijeg igrača u životu": Ivanišević ostao u šoku kad je vidio Cicipasa

Goran Ivanišević ima nikad teži trenerski zadatak sa posrnulim Stefanosom Cicipasom koji je završio Vimbldon na samom startu.

Hrvatski stručnjak Goran Ivanišević nije imao uspjeha na trenerskom debiju na Vimbldonu sa Grkom Stefanosom Cicipasom, pošto je nekada treći teniser svijeta predao zbog povrede. Bivši trener Novaka Đokovića nije štedio svog pulena, te je ogolio istinu o njegovoj katastrofalnoj fizičkoj formi i mentalnim poteškoćama.

"Jednostavno je i nije jednostavno. Pričao sam sa njim dosta puta. Ako uspije da riješi neke stvari van tenisa, onda ima šanse i vratiće se tamo gdje mu je mjesto, jer je on predobar igrač da bi bio van top 10. Ako to ne uspije, nema nikakve šanse. Moje zaduženje je da mu napravim na terenu neke tehničke stvari, to je najlakše popraviti, to drugo, on mora sam. Hoće li uspjeti, iskreno želim da uspije, bio tu ja ili ne" rekao je Ivanišević o Stafanosu Cicipasu za Sport klub i bio poprilično nemilosrdan:

"On želi, ali ne radi ništa. Sve 'hoću, hoću', ali ne vidim ja taj pomak.Hoće li to uspjeti, mora da riješi ta leđa. Šokirao sam se, nikada nisam vidio nespremnijeg igrača u životu. Ja sa ovim koljenom sam spremniji troduplo od njega. Ne znam šta je on radio godinu, ali ovo je baš loše", rekao je Hrvat koji je najveću uspjeh ostvario upravo na Vimbldonu.

Koliko ga je Stefanos Cicipas plaća?

Zarade trenera se ne objavljuju javno kao što je to slučaj sa nagradama na turnirima ili vrijednostima sponzorskih ugovora, ali je to otprilike oko 15% novca kojhu zarađuju njihovi "učenici".

Nacional je po završetku saradnje Đokovića i Ivaniševića objavio da je Hrvat sedmično zarađivao od šest do deset hiljada evra, što je na godišnjem nivou vrtoglavih 300 do 500 hiljada evra, uz bonuse za osvajanje turnira i navodno postotak od Đokovićeve zarade.

Koliko je zaradio Cicipas u 2024. godini?

Grka je dugo trenirao njegov otac, pa vjerovatno pravog ugovora o saradnji nije bilo, ali prije navodima Forbsa, Cicipas je bio na 14. mjestu najplaćenijih tenisera u 2024. godini. Prošle sezone je osvojio samo jednu titulu, i to u Monte Karlu gdje je nagradni fond iznosio 6.128.940 dolara. Ipak, Grk je dosta više zaradio od sponzorskih ugovora, gdje se spominje cifra od 5,13 miliona evra.