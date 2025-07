"Neće vam taj stati na 25 grend slemova": Goran Ivanišević obradovao navijače Novaka Đokovića

Goran Ivanišević iznio prognoze pred nastavak turnira. Njegove riječi će obradovati fanove Novaka Đokovića.

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Goran Ivanišević vratio se na mjesto uspjeha. Iako je njegov novi pulen Stefanos Cicipas neslavno završio Vimbldon zbog povrede, Hrvat je ostao u Londonu gdje je za "Sportklub" iznio predikcije za turnir za koga ga vežu najljepša sjećanja.

Podigao je jedini Grend slem pehar 2001. godine na Vimbldonu, a onda je zajedno sa Novakom Đokovićem uspio da ponovi taj podvig.

Ivanišević je jedan od rijetkih koji je sedmostrukog šampiona Novaka Đokovića istakao kao prvog favorita.

"Meni je on favorit ovdje. Prije neki dan je trenirao sa Stefanosom i gledajući ga sa druge strane, to je takva lakoća igranja tenisa. On je ovdje ubjedljivo najbolji igrač na travi. Po meni će sigurno igrati on i Siner polufinale i po meni je on favorit. Nije mu ovo jedina šansa, ima i US Open", rekao je Ivanišević za "Sportklub".

Smatra da je penzija još uvijek daleko i kako je ključ do rekordne 25. Grend slem titule motivacija koja Novaku ne manjka svaki put kada kroči na Centralni teren.

"Kod njega se nikad ne zna. To je takva lakoća pokreta, njemu lopta ide 300 na sat. Pitanje je motivacije, da li je spreman. Ako ovdje osvoji, neće stati na 25, ne može taj… Ja ne znam gdje je poslije Los Anđelesa Olimpijada. Sa njim se nikad ne zna", kroz smijeh je rekao Ivanišević.

Podsjetimo, Đoković će danas od 14.30 na Centralnom terenu igrati protiv Dena Evansa.