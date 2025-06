"Sad mu nije vrijeme da to bira": Ivanišević doveo Cicipasa u Zagreb i odmah naišao na problem

Stefanos Cicipas počeo je saradnju sa Goranom Ivaniševićem u Zagrebu. Odradili su i prvi intervju o svemu tome.

Goran Ivanišević je poslije razlaza sa Novakom Đokovićem imao dosta problematičan period sa Elenom Ribakinom. Poslije toga je odlučio da se vrati u svijet muškog tenisa i počeo je da sarađuje sa Stefanosom Cicipasom. Zajedno će se spremati za Vimbldon, a već ga je doveo u Zagreb da tamo rade. Odradili su već i zajedničke treninge.

"Ivanišević je veoma iskrena osoba, to cijenim i to želim u našem partnerstvu. Iskrenost i transparentnost između igrača i trenera. Sa pravim mentalitetom, radnom etikom, treninzima i turnirima možemo da ostvarimo dobru saradnju", rekao je Cicipas u izjavi za "HRT".

Goran je zatim u svom klasičnom, šaljivom tonu, opisao kako izgleda početak njihove saradnje.

"Prioritet je bio da pronađe reket, probao je 12, nije baš tajming za probu reketa, ali danas se odlučio za reket kojim će da igra."

Prvi zajednički turnir biće im u Haleu (Njemačka) i na travnatoj podlozi pokušaće da osvoje trofej.

"Nekoliko posljednjih godina nije bilo baš dobro za mene, ali to je nešto na čemu moram da radim. Nije to samo do ljudi koji me okružuju, nego i do mene. Nikada nisam radio toliko kao u posljednjih nekoliko mjeseci i nikada nisam toliko pazio na detalje", kaže Cicipas.

"Nisam Hari Poter, ali mu je mjesto u top5"

Zna i Goran da ga čeka težak posao. Cicipas je u jednom momentu karijere bio treći igrač sveta, a sada je na 26. poziciji. Pad je evidentan.

"Trenutno ne mogu da kažem da je u najbajnijoj fazi ni igrački ni fizički. On je igrač za top5 po potencijalu, rezultatima, po svemu. Nisam Hari Poter i nemam štapić da zamahnem i da se to desi prekosutra. Ne znam kada će to da se desi, ali ako bude radio normalno i ako bude saradnja kako treba da bude desiće se, sa mnom ili bez mene. Predobar je igrač da bi bio tu gdje jeste i da igra kako igra trenutno", pojasnio je Ivanišević.

Po prvi put u karijeri će Cicipas igrati na turniru u Umagu sredinom jula.

"Jedino šta sam čuo za Umag je da ima sjajne žurke, odličnu atmosferu i tenisku kulturu. Hrvatska je stvorila sjajne igrače, mala je zemlja i zato poštujem Hrvatsku. Ne samo zbog tenisa nego i zbog drugih sportova poput fudbala i vaterpola", dodao je Grk.

Na to se nadovezao i Hrvat.

"Uvijek sam u Umag dolazio da radim ambasadorski posao i da uživam u tenisu. Sada mi je to poremetio planove malo sa svojim igranjem u Umagu", zaključio je Ivanišević sa osmehom.