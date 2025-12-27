Sašu Obradovića biser Crvene zvezde podsjetio na Morica Vagnera: Sjetio sam se kad smo pobijedili San Antonio

Saša Obradović evocirao uspomene na svoj nezaboravni trijumf protiv NBA šampiona sa njemačkom Albom.

Saša Obradović iskoristio je meč protiv Cedevita Olimpije i ubjedljivu pobjedu da odmori nosioce Kodija Milera-Mekintajera i Džordana Nvoru. Vidio je energičan, borben i ubjedljiv nastup svog tima.

"Važno je da smo vratili stil kakvim želimo da igramo. U posljednje vrijeme osjetio se umor kod igrača i možda smo odustali od onog što bi trebalo da bude naš identitet, a to je velika, jaka odbrana. Mislim da smo danas tokom cijele utakmice to dobro radili. Bitno je da su u najboljoj mogućoj rotaciji svi dobili šansu. Jako mi je drago zbog malog Simjanovskog, koji je debitovao zajedno sa Nedeljkovićem. Kada se sjetim istorije i nekih igrača, sjetim se kroz Albu iz Berlina koliko mi je bio zahvalan Moric Vagner, koji je poslije napravio veliku karijeru", rekao je Obradović.

"Znam koliko mu je značilo"

U tom trenutku, Zvezdin trener evocirao je uspomene na svoj trijumf sa Albom protiv San Antonija u oktobru 2014. godine. Moric Vagner imao je tada samo 17 godina, igrao je tek minut, ali mu je taj minut bio kao od zlata za sve što je potom napravio - titula prvaka svijeta sa Njemačkom, sedam godina duga NBA karijera...

"Igrali smo tada protiv San Antonija, napravili istorijsku, lijepu pobjedu i znam koliko mu je to značilo za cijelu karijeru. Ubijeđen sam da će obojica mladih igrača koje ste večeras vidjeli imati lijepu budućnost pred sobom i te kako mi je drago što su bili šansu", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Ognjen Simjanovski je postao najmlađi igrač koji je ikad debitovao u Zvezdi, iza Nikole Topića, s tim da u klubu nemaju zvanične podatke o Peđi Stojakoviću i njegov ulazak u prvi tim početkom devedesetih.

Zašto nisu igrali Mekintajer i Nvora?

Da li je ovo bio dobar uvod u gostovanje Efesu 2. januara?

"Važno je da smo to prepoznali da moramo da igramo dobru odbranu da bismo imali lake poene u kontranapadu. Moram da stanem u odbranu igrača, jer smo još od Olimpijakosa imali problem sa treningom, kontinuitetom u radu i to se vremenom moglo vidjeti. Važno je da prepoznamo stvari koje su nam važne i način na koji bi trebalo da igramo. Pobjeda ili poraz, uvijek moramo da pokažemo svoje lice. Danas smo imali zajedništvo, cijela klupa je dobro radila i to veoma dobro pred jako težak januar".

Da li zato nije ni Kodi Miler- Mekintajer igrao?

"On i Nvora nisu igrali ne zato što su povrijeđeni, imali su određene probleme sa lakim povredama, ali očekujem ih u normalnom trenažnom procesu za naredne utakmice"

"I dalje smo najpovređeniji u Evroligi"

Da li se zna plan povratka povrijeđenih igrača? Džoel Bolomboj bi trebalo da se vrati u Beograd do kraja godine.

"To je sve proces i očekujem da se Dobrić priključi treninzima i da bar počnemo da treniramo zajedno, jer su posljednji dani bili baš teški. Za Novu godinu želim samo jedno - da ostanemo zdravi. I dalje smo najpovređenija ekipa u Evroligi i treba izneti to. Sve te rotacije zahtijevaju mikromenadžment od utakmice do utakmice, od igrača do igrača, nije lako kad ti dolaze povrijeđeni, Amerikanci bi trebalo tek da shvate kako da igraju... Sve te stvari daju ti određeni stres i bitno je da iz svih tih utakmica napredujemo i očigledno je da će to biti bolje vremenom"

