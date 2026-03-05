"Nema nikakvu šansu protiv Sinera i Alkaraza": Komentator ugasio sve nade Đokovića za 25. titulu

Komentator Džonatan Overend sumnja da će Novak Đoković, poslije Australijan opena, imati sličnu priliku da se bori za grend slem

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković pokazao je da i te kako ima snage da se na terenu suprotstavi znatno mlađim rivalima - Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu. Iako je igrao finale Australijan opena u 39. godini, to očigledno nije svima dokaz da Srbin i u poznim igračkim godinama igra vrhunski tenis i s pravom juri 25. grend slem titulu. Jedan od onih koji sumnja u uspjeh Đokovića je i komentator Džonatan Overend.

Najbolji teniser svih vremena imaće priliku da novu titulu osvoji već na Indijan Velsu, ali kad su u pitanju veliki turniri Overend vjeruje da je Australijan open bio posljednja šansa za Srbina. I možda se Đoković mučio u ranijim kolima u Melburnu, ali je u kasnijim mečevima pokazao da je i dalje vrlo dominantan - pobijedio je Janika Sinera, a onda je oduzeo prvi set Karlosu Alkarazu u finalu.

"Pretpostavljam da je sada pitanje - da li je to bio trenutak? Da li je to bila prilika? Da li mu je to bilo potrebno? Pogledajte šansu koju je imao. Siner je ispao, a Aleksander Zverev je bio veoma blizu da pobijedi Alkaraza u polufinalu. Da je Đoković igrao protiv Zvereva u finalu, vjerovatno bi bio favorit da osvoji taj meč", rekao je Džonatan Overend za "Tennis365".

Iako je Novak pokazao sjajnu formu, to nije bilo dovoljno za dvije uzastopne pobjede, a one će mu biti neophodne zbog pozicije na rang listi. "Pobijediti Sinera i Alkaraza u dva uzastopna meča je veoma teško, gotovo nemoguće, ali taj turnir vam govori sve što treba da znate o tome zašto on i dalje igra. Gledate Aleksandera Zvereva koji je servirao za meč protiv Alkaraza na Australijan openu i morate reći da je bio veoma blizu, a ipak tako daleko", dodao je.

"Na neki način, bilo je predvidivo šta će se desiti u tom servis gemu i to mi je pokazalo da je i dalje veoma daleko od toga da osvoji prvi grend slem, zbog čega kažem da je Đoković i dalje glavni izazivač Alkaraza i Sinnera. Gledate igrače koji mogu da poremete stvari, koji mogu da naprave iznenađenje, kao što je Zandshulp pobijedio Alkaraza prije nekoliko godina na US openu, iako je Alkaraz sada stabilniji u ranim rundama grend slemova."

"Pitate se - ko bi mogao da izbaci Alkaraza ili Sinnera rano? I da li je to vjerovatnije nego da Zverev, na primjer, osvoji turnir na kraju gren slema? I dalje mislim da je prva opcija vjerovatnija. Mislim da je pritisak na mlađim igračima koji tek dolaze do izražaja. Glavni izazivač Sinera i Alkaraza? Možda još ne znamo za njih", rekao je on.